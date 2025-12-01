◇日韓ドリームプレーヤーズゲーム 日本1−7韓国（2025年11月30日 エスコンF）

日本、韓国の代表OBによる「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025」が30日にエスコンフィールドで行われ、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が同球場で初アーチを放った。日本ハムで同僚だったドジャース・大谷翔平投手（31）のWBC出場表明を喜び、リーダーシップに期待。13、17年にWBCに出場した日本の元4番打者が、1次ラウンドで韓国と対戦する侍ジャパンにエール弾を送った。

大谷とは、北海道で5年間ともにプレーした。MIPに選出された中田氏は記者会見で、「翔平」と呼んで期待を込めた。

「翔平がまた力を貸してくれる。本当に凄く楽しみ。前回とまた違ったリーダーシップの取り方でチームを鼓舞してくれると思う」

来年3月のWBC1次ラウンド（東京ドーム）での日韓戦を前に、景気づけした。「4番・右翼」で出場し、4回に左翼ブルペンにソロ。エスコンでは中日時代の24年に交流戦3試合に出場したが単打2本に終わっていた。「札幌ドームだったらガチで“フェン直ツーベース”だね。僕が日本ハムにいた頃からこのサイズ感にしてほしかった。100本はホームランを損している」。通算309本塁打も元本拠の札幌ドームでは98本だっただけに、豪快に笑った。6回にも左前打してフル出場。「もうしんどい。疲れた」と最後までワールド全開だった。

現役引退から2カ月間練習せず、試合前に鏡に映った素振りに「ひどいスイングだな…」と悲観した。「スムーズなスイングができたのは僕も不思議」と言った。同僚選手への暴力行為もあって巨人にトレード移籍したが3万人を超える観衆の中に日本ハム時代のユニホームやグッズを掲げるファンが見えた。「凄く幸せ。迷惑をかけて札幌を出ることになった。僕を育ててくれた地。完全に終わりかけてしまったのに、心の底からうれしかった」と感謝した。

日本ハム時代の応援歌も熱唱された。感謝を胸にWBCに目を向け「翔平に対する期待が大きい。期待に応えてくれるのが翔平。日本代表に加わるのと、加わらないのとでははっきり言って大きな差が出る。本当に楽しみ」と、後輩に球界の将来を託した。（神田 佑）