¡¡DeNA¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¾®ÅÄ¹¯°ìÏºÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬30Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â1²¯±ß¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢85¥¥í¤È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·Á¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î°¦¾Î¤¬¡Ö¥Ö¡¼¡×¡£°¦¤µ¤ì¥¥ã¥éÄêÃå¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¿Í²¦³ÍÆÀ¤âÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ¤Ï²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤òÁá¤¯¤â»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¥×¥í¤Ç¤âÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÃæ¡¢¹¶·â¿Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢85¥¥í¤È¸«¤¿ÌÜ¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¡×¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÂÎ·Á¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¼ç¤Ë°ì¡¢»°ÎÝ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç9ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ç¡¢¾Íè¤Î4ÈÖ¸õÊä¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ÎÝ¤ÏµÜºê¡¢°ìÎÝ¤ÏËÒ¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤é¤¬¤½¤í¤¦¤¬¡¢´û¤Ë¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂçÊª¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸Ê·°Ïµ¤¤âÉº¤¦22ºÐ¡£¡ÖÂç³ØÆþ³Ø»þ¤«¤é¡Ê°ÂÆ£¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¡È¥Ö¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¡£¥Ö¡¼¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Âç³Ø»þÂå¤âÌîµåÍÑ¶ñ¤Ë¡ÖBuu¡×¤Èµ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥àÄêÃå¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¤Î¡ËÀ¾Àî¤µ¤ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¿·¿Í²¦¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î1³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤ËÂ³¤¯¹½¤¨¤À¡£°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥Ö¡¼¡×¡£98Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø¡¢Íê¤â¤·¤¤¥ë¡¼¥¡¼¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¡ÊÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë
¡¡¢ã²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡×¡¢¡ÖÈÖÄ¹¡×¢ä98Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡×¡¢»°±ºÂçÊå¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎÈÖÄ¹¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Î¼ç¼´¡¦µÜºê¤Ï¤½¤ÎÂÎ¤Ä¤¤ÈÉ÷ËÆ¤«¤é¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¡¢6Ç¯ÌÜ¤Î½ÓÂÆâÌî¼ê¡¦¿¹·É¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡£ÆÈÆÃ¤Î¸ÀÆ°¤ÇÃÎ¤é¤ì20Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿°æÇ¼æÆ°ì¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¤Î±§Ãè¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£