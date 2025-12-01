ボイスフィッシングに注意を呼びかける全国地方銀行協会のＨＰ

「ボイスフィッシング」と呼ばれる企業を狙った詐欺の被害が全国各地で相次いでいる。金融機関を装って電話を掛け、偽サイトに誘導して法人口座に関する情報を盗み取り、資金を不正に送金する手口だ。特に中小企業を狙っているとみられ、銀行が一部サービスを停止する実害も出ている。神奈川県内の金融機関の担当者は「金融機関をかたる不審な電話があったら、電話を一度切り、担当者に相談してほしい」と注意を呼びかけている。

ボイスフィッシング詐欺の主な手口はこうだ。

銀行など金融機関の担当者を装って企業に電話を掛け、「企業情報の更新のため、手続きが必要です」などとうそを言い、メールアドレスを聞き出す。そのアドレスに偽の電子メール「フィッシングメール」を送信し、電話で指示しながら偽のサイト「フィッシングサイト」に誘導。ＩＤやパスワードなど、インターネットバンキングのアカウント情報を入力させて盗み取る。

関係者によると、ターゲットは主に中小企業とみられ、電話を取ると自動音声が流れ、オペレーターにつながる手口も確認されているという。

広島銀行（本店・広島市中区）は２７日、法人向けウェブサービスのうち、他の銀行宛の振込サービスの一部を停止したと発表。２６日夕に同行を装った偽サイトが確認され、「ボイスフィッシングによる不正送金被害が発生する可能性があることから」停止したと説明している。

福岡銀行（本店・福岡市中央区）も２７日から、法人向けネットバンキングの一部サービスを停止。同行によると、福岡県内の取引先企業に、自動音声で「お客さまの情報が更新されていない。取引に制限がかかる」と流れる電話が複数かかり、オペレーターにメールアドレスなどを聞かれたという。

両行とも、取材に「電話で顧客の情報を聞き出すことはない」と強調した。

神奈川県内では今のところ、被害や不審な電話は確認されていないが、神奈川県警は注意を促す講演を行うなど、ボイスフィッシングへの警戒を強めている。県警は「知らない電話番号からの着信は信用せずに一度切り、銀行の代表電話にかけ直すなど、冷静に対応してほしい」と呼びかけている。