◆日韓ドリームドリームプレーヤーズゲーム２０２５ 日本１―７韓国（３０日・エスコンフィールド）

「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」が３０日、エスコンで行われた。日韓国交正常化６０周年記念事業として行われたレジェンド選手たちの一戦で、日本代表の指揮を執った原辰徳監督（６７）＝巨人軍オーナー付特別顧問＝が、来春ＷＢＣの参加を早々に表明したドジャース・大谷翔平投手（３１）を称賛。日本勢のみならず、世界中の選手の参加につながる行動と捉えた。最強の侍、最強の各国が競う最高峰の戦いへ向け、侍ジャパンにエールを送り、連覇を期待した。試合は今季限りで現役を引退した中田翔氏（３６）がエスコン１号を放つも日本は韓国に１―７で敗れた。

終生のライバルとの一戦を、心から楽しんだ。“日本代表”を率いた原監督は何より、エスコンがファンで埋まったことを喜んだ。１０―６で勝利した昨年７月の初開催に続く２戦目は１―７で敗れたが「２回目という中で、選手も我々も、ファンも非常に楽しみにしてくれている。言ってみれば１勝１敗だしね。意義のある非常にいいイベントだった」とうなずいた。

０９年の第２回ＷＢＣで侍ジャパンを率いて、日本を連覇に導いた名将にとっても韓国戦は特別だ。その大会でも５度戦い、最後は決勝で延長１０回の死闘を制して頂点に立った。「死力を尽くして戦う関係は未来永劫（えいごう）続いていってほしい」。そんな韓国との激突も待っている来年３月の第６回大会にも言及した。

大谷が１１月２４日、自身のＳＮＳで参加を表明。自身の出場可否がチームの浮沈を大きく左右する中で、早期の決断を激賞した。

「素晴らしいことだと思います。彼が早めに（参加を）表明してくれたのは、日本のみならず世界のプレーヤーたちに対してもすごいメッセージとして送ったと思いますね」

メジャーで３年連続ＭＶＰに輝くなど、押しも押されもせぬ世界一の野球選手となった大谷。先行開幕となった３月の東京シリーズからワールドシリーズ第７戦まで、どのチームよりも長いシーズンを戦い抜いたが、その疲労もいとわぬ愛国心をたたえた。あの大谷が出るなら―。他の侍メジャー勢はもちろん、各国の一流選手が参加に傾き、大会のレベルも上がる。自らの立ち位置を理解した行動と原さんは捉えた。「侍というチーム、ＷＢＣという大会が世界中で認められてきたということ。たぶんアメリカも強いチームを作ると思いますよ」と期待した。

大谷を擁し、井端監督が率いる侍ジャパンの２度目の連覇にも大きく期待している。「非常にレベルの高い選手が多数いる。監督、コーチはまずはメンバーを選ぶという大きな仕事がある。いいチームができる。そうなってほしいと応援しています」。大谷を軸として集まった最強の侍が、メジャーの選手が居並ぶ各国を斬る来春を信じている。（西村 茂展）