サッカー日本代表ＭＦ相馬勇紀（町田）の妻でフリーアナウンサー、タレントの森山るりが第２子男児の出産を報告した。

２８日付で自身のインスタグラムを更新し「先日、無事に第二子を出産しました。３３００ｇの男の子で、母子共に健康です」と誕生を報告。「計画出産の予定日よりも早く陣痛が来てしまったのですが、チームの方々のお陰で夫と息子にも立ち会って貰うことが出来ました」という。

２度目の出産を振り返り「お産は本当に穏やかで、もう１度あの時間に戻りたいと思うくらい幸せな時間でした」と回顧。「そして産後すぐのタイミングで天皇杯優勝という、何よりの贈り物に力を貰いました」とハッピーが続いた。

分娩台で生まれたばかりの第２子を抱き、家族４人で記念撮影。「４人家族になりましたが、私達らしく一歩ずつ新たな形を築いていけたらと思います。妊娠の投稿へも沢山の優しいお言葉をありがとうございました。これからも温かく見守っていただけると嬉（うれ）しいです」とメッセージを寄せた。

森山と相馬は２０２１年５月に結婚。２２年４月に第１子長男が誕生し、今年１１月に第２子妊娠を公表した。