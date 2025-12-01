上質なサロンケアを自宅で！銀座ハリッチ「美を贈る新提案」

美容鍼灸院「銀座ハリッチ」から、ホリデーシーズンにふさわしい特別なアイテムが登場！

2025年11月28日(金)より、銀座ハリッチ全店舗および公式オンラインストアにて、大切な人へ美を贈るための「ギフトバッグ」と、数量限定の「ギフトセット」2種が販売中です。

銀座ハリッチ「ギフトバッグ／限定ギフトセット」

発売日：2025年11月28日(金)

販売場所：銀座ハリッチ全店舗、公式オンラインストア

「自分用だけでなく、大切な人へハリッチの商品を贈りたい」という多くのユーザーの声に応え、ギフト専用のラッピングアイテムがついに商品化されました。

クリスマスや年末年始のホリデーシーズンはもちろん、誕生日や記念日など、特別な瞬間に「美」という体験を届ける新しいギフトの形を提案します。

ハリッチオリジナルギフトバッグ（Sサイズ・Mサイズ）

ブラックを基調としたシックなデザインに、上品なゴールドのリボンが映えるオリジナルギフトバッグ。

人気の美容液「ハリッチプレミアムリッチプラス」が入るMサイズ（税込550円）と、スキンローラーやマスクに適したSサイズ（税込440円）の2サイズ展開です。

メッセージカードが付属しており、日頃の感謝や特別な想いを言葉にして添えられます。

針入りほうれい線用パッチ「L Shot」ギフトセット

価格：3,140円(税込)

内容：L Shot 1セット

気になる口元のエイジングサインにアプローチする、針入りほうれい線用パッチ「L Shot」のギフトセット。

先端技術を用いたマイクロニードルが美容成分を角質層の深部まで届け、ハリのある肌へと導きます。

数量限定での販売となり、特別感のあるパッケージで美容意識の高い方への贈り物に最適です。

銀座ハリッチ フェイシャルグロースマスク ギフトセット

価格：1,210円(税込)

内容：銀座ハリッチ フェイシャルグロースマスク 1枚

自宅でサロン級のケアが叶うと評判の「フェイシャルグロースマスク」が、1枚入りのギフト仕様で登場。

美容成分をたっぷりと含んだマスクは、乾燥しがちな冬の肌に潤いと輝きを与えます。

こちらも数量限定のため、手軽でありながら実力派のコスメギフトを探している方におすすめです。

単に物を贈るだけでなく、その先にある「美しくなる喜び」や「心地よい時間」をプレゼントできる銀座ハリッチの新作ギフト。

大切な方の笑顔を思い浮かべながら、上質な美容アイテムを選んでみてください。

銀座ハリッチ「ギフトバッグ／限定ギフトセット」の紹介でした。

