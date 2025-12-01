µå¾ìÁûÁ³¡ªÃæÅÄæÆ¤¬¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¡È³Î¿®Êâ¤¹ë²÷ÃÆ¡É¢ª³°Ìî¼ê¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö´°àú¤ä¤ó¡×
¡ÚÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à¡ÛÆüËÜ1¡¼7´Ú¹ñ¡Ê11·î30Æü¡¿¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÅÄæÆ¡¢¡È³Î¿®Êâ¤¹ë²÷ÃÆ¡É¢ª³°Ìî¼ê¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë
11·î30Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à2025¤Ç¡¢º£µ¨°úÂà¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÅÄæÆ¤¬¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤ÁÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4²óÎ¢¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î4ÈÖ¡¦ÃæÅÄ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-0¤«¤é¤Î2µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤ò°ìÁ®¡£¤¹¤ë¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤²÷²»¤È¤È¤â¤Ëº¸Êý¸þ¤Ø¤È¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤ÎÂÇµå¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¸½ÌòºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¤ï¤º¤«26»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.159¡¢ËÜÎÝÂÇ2¡¢ÂÇÅÀ4¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ»º309ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤é¤·¤¤°ìÈ¯¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃæÅÄ¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª£÷¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´°àú¤ä¤ó¡×¡Ö³®ÀûÃÆ¤ä¤ów¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¤ï¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ëÄê´ü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÃæÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÃæÅÄ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë²Ú¡¹¤·¤¤°ìÈ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë