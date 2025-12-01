7年ぶり復活の青春プロジェクト！東亞合成『つくの子』

東亞合成が、アロンアルフアによる「くっつけ青春プロジェクト」の新作アニメ『つくの子』を公開。

推し活ブームに合わせた韓国ドラマ風のストーリーが、「いいつくの日」である11月29日にお目見えです。

東亞合成『つくの子』

公開日：2025年11月29日(土)

配信場所：YouTube等WEBムービー

キャスト：阿澄佳奈、西山宏太朗、朝日奈丸佳、土師亜文

7年ぶりに復活した「くっつけ青春プロジェクト」の最新作。

瞬間接着剤のアロンアルフアを手掛ける企業が、「若者が他人の声を気にせず、本当に好きなものに強くくっつきたい想い」を応援するために制作しました。

ツッコミどころ満載のユーモアと、青春の熱さを兼ね備えた作品です。

夢と接着する青春アロドルストーリー

物語の主人公は、東亞合成大学に通う今直筑乃（いますぐ つくの）。

K-POPコンサートに心を動かされ、誰かの心を接着する「アロドル」を目指してオーディションに参加します。

強力なライバルやトラブルを乗り越え、センターの座を目指す姿を描いたストーリー。

今直 筑乃（CV：阿澄 佳奈）

主人公の今直筑乃を演じるのは、阿澄佳奈。

『WORKING!!』や『ひだまりスケッチ』など数々の人気作に出演してきた実力派です。

夢に向かって突き進むキャラクターを熱演しています。

ク・ツク（CV：西山 宏太朗）

韓国の才能接着（てんさい）プロデューサー、ク・ツク役には西山宏太朗を起用。

『アイドリッシュセブン』や『美男高校地球防衛部LOVE!』などで知られる人気声優が、物語の鍵を握るプロデューサーを演じます。

くっつけ青春！復活キャンペーン

動画の公開を記念して、X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを開催。

アクリルスタンドやTシャツなどのオリジナルグッズセットが29名に、デジタルギフト券が100名に当たります。

応募期間は2025年11月29日(土)から12月19日(金)まで。

特設サイトではテーマソングやオリジナルスマホ壁紙も公開中。

ユニークな世界観で復活したプロジェクトを楽しんでみてはいかが。

東亞合成『つくの子』の紹介でした。

