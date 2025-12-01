パリパリ食感の新感覚スイーツ！エーワンベーカリー「クリスピークレープ」

エーワンベーカリーが、SNSで話題の『クリスピークレープ』を名谷グーテ限定で販売。

「パリパリで美味しい」と評判の新感覚スイーツが、神戸・名谷の店舗にお目見えです。

エーワンベーカリー「クリスピークレープ」

販売店舗：名谷グーテ（兵庫県神戸市須磨区中落合2-3-1 TeTe名谷 南ゾーン1階）

価格：480円(税込)〜880円(税込)

ラインナップ：バターシュガー、シナモンシュガー、4種チーズ、ゴマ塩、いちご＆チョコ、バナナ＆チョコ

名谷グーテに登場した、従来のクレープの概念を覆す新食感スイーツ。

SNSを中心に「パリパリクレープ」「硬いクレープ」としてブームを巻き起こしている進化系メニューです。

名谷グーテ限定で味わえる、注目の品。

クリスピークレープ（特徴）

最大の特徴は、驚きの「音」を奏でるパリパリ食感。

生地の外側をカリッと香ばしく焼き上げ、まるで焼きたてのパイのような食感を実現しています。

一口食べるたびに「パリッ」「サクッ」と心地よい音が響く仕上がりです。

クリスピークレープ（バターシュガー）

シンプルながら奥深い味わいのバターシュガー 480円(税込)。

生地本来の香ばしさとバターの風味をダイレクトに楽しめます。

クリスピークレープ（いちご＆チョコ）

華やかな見た目のいちご＆チョコ 880円(税込)。

パリパリの生地とフルーツ、チョコのハーモニーが魅力です。

クリスピークレープ（バナナ＆チョコ）

クレープの王道、バナナ＆チョコ 840円(税込)。

ボリューム感もあり、満足度の高い一品。

名谷グーテ

毎日焼き上げる香り豊かなパンを豊富に取り揃える名谷グーテ。

カフェスペースも併設されており、焼きたてのパンやスイーツをコーヒー、紅茶とともにその場で楽しめます。

ランチや休憩など、様々なシーンで利用できる憩いの空間です。

トレンドのスイーツが加わり、さらに魅力が増した名谷グーテ。

新しい食体験と心地よい時間を過ごしてみてはいかが。

エーワンベーカリー「クリスピークレープ」の紹介でした。

