テレビ朝日、年末特番を“1ヶ月”一挙解禁 『徹子の部屋』『M-1グランプリ』『ザワつく！』などズラリ【一覧掲載】
テレビ朝日は2025年の総決算として、１日から31日まで1ヶ月連続で超豪華特番を放送する。1日には、そのラインアップを一挙解禁した。
トップバッターは、きょう午後６時30分から放送する『ファン５万人がガチ投票 プロ野球総選挙』。野球ファン5万人のアンケートをもとに憧れのプロ野球選手ベスト20を大発表。1位に輝くのは、はたしてどのスター選手なのか。
12日は『徹子の部屋50年目深掘りSP 第4弾』を放送。黒柳徹子、マツコ・デラックス、大越健介、有働由美子が“奇跡の共演。1万2500回を超える過去の放送の中から、奇跡の共演をはたしたゲストの映像を放送する。
21日は、いまや国民的行事となった漫才頂上決定戦『M-1グランプリ 2025』を放送。史上最多１万1521組の激闘を勝ち抜いた最強の漫才師たちが集結。“漫才日本一”の称号と賞金1000万円は誰の手に。
そして、大晦日は『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』。豪華ゲストとのトーク＆ゲームはもちろん、今年はあの大ヒットドラマ『大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜』とコラボした本格ミステリー『ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』も。
■テレビ朝日年末ラインアップは次の通り。
12月１日（月）よる６：30 『ファン５万人がガチ投票 プロ野球総選挙』（一部地域を除く）
12月２日（火）よる６：30 『徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会』（一部地域を除く）
12月３日（水）よる６：30 『ザ・タイムショックＺ〜雑学だらけの最強クイズ王決定戦ＳＰ〜』（一部地域を除く）
12月４日（木）よる６：30 『林修の今知りたいでしょ！ スペシャル』（一部地域を除く）
12月５日（金）よる８：00 『マツコ＆有吉 かりそめ天国 ２時間SP』
12月６日（土）よる８：00 『フィギュアスケートグランプリファイナル2025』
12月7日（日）よる6：56 『ナニコレ珍百景』
12月８日（月）よる７：00 『帰れマンデー見っけ隊!!＆Ｑさま!! 豪華２本立て３時間ＳＰ』
12月９日（火）よる７：00 『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見 ２時間SP』
12月10日（水）よる７：00 『くりぃむクイズ ミラクル９ スペシャル』（一部地域を除く）
12月11日（木）よる７：00 『林修の今知りたいでしょ！ ２時間SP』
12月12日（金）よる８：10 『徹子の部屋５０年目深掘りSP 第４弾』
12月13日（土）よる６：30 『池上彰のニュースそうだったのか!! 2.5時間SP』
12月14日（日）よる６：00 『相葉マナブ ２時間SP』
12月15日（月）よる７：00 『帰れマンデー見っけ隊!! ３時間ＳＰ』
12月16日（火）よる６：30 『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎スペシャル』 （一部地域を除く）
12月17日（水）よる６：30 『朝メシまで。 スペシャル』（一部地域を除く）
12月18日（木）よる６：30 『相葉ヒロミのお困りですカー？ スペシャル』（一部地域を除く）
12月19日（金）よる８：00 『劇場版12.26公開記念！「緊急取調室」特別編』
12月20日（土）よる６：56 『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』
12月21日（日）よる６：30 『M-1グランプリ 2025』
12月22日（月）よる６：00 『Qさま!! スペシャル』
12月23日（火）よる６：00 『池上彰のニュースそうだったのか!! スペシャル』
12月24日（水）よる６：00 『羽鳥慎一モーニングショー 2025年をザワつかせたニュース100連発!!』
12月25日（木）よる６：00 『昭和100年の総決算今夜決定！
全国１万人が選んだ100年先も残したい昭和の名曲』
12月26日（金）ごご4：30 『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』
12月27日（土）よる６：30 『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん 3.5時間SP』
12月28日（日）よる６：00 『ポツンと一軒家 ３時間SP』
12月29日（月）よる ―Coming soon―
12月30日（火）ごご５：30 『アメトーーーーーーーーーーーーク年末６時間ＳＰ』
12月31日（水）ごご５：00 『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎＳＰ』
