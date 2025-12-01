“最強グラビアクイーン”田中美久、2025年を締めくくる“美谷間” 素肌にサロペットの衝撃
グラビアアイドルで俳優の田中美久が、12月1日発売の『週刊ヤングマガジン』1号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【別カット】素肌にサロペット…“美谷間”を強調した田中美久
“最強グラビアクイーン”の異名をもち、今年もグラビアシーンで大活躍だった田中は、今年3回目の表紙＆巻頭。さまざまな衣装をまとってきたが、今回は“白水着”一択。透き通る白い肌に映える純白の水着で、抜群のプロポーションを披露している。
そのほか同号の巻中グラビアは“冬のセクシー漫画コラボ”と題し、加護亜依らがヤンマガ6作品をコスプレグラビアで完全再現。巻末グラビアはラフ×ラフの夏目涼風と、「Pick up Girls！」としてきゃすみる、白凪うみ、櫻木美有、姫宮れむが登場する。
【別カット】素肌にサロペット…“美谷間”を強調した田中美久
“最強グラビアクイーン”の異名をもち、今年もグラビアシーンで大活躍だった田中は、今年3回目の表紙＆巻頭。さまざまな衣装をまとってきたが、今回は“白水着”一択。透き通る白い肌に映える純白の水着で、抜群のプロポーションを披露している。
そのほか同号の巻中グラビアは“冬のセクシー漫画コラボ”と題し、加護亜依らがヤンマガ6作品をコスプレグラビアで完全再現。巻末グラビアはラフ×ラフの夏目涼風と、「Pick up Girls！」としてきゃすみる、白凪うみ、櫻木美有、姫宮れむが登場する。