女優の北川景子（39）が30日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。芸能界の“ママ友”“パパ友”から、北川と夫のミュージシャンでタレントのDAIGO（47）の関係ついて語られた。

北川の“ママ友”で親友のお笑いタレントのイモトアヤコは、北川からDAIGOに関する愚痴を「一度も聞いたことない。普通、女性同士が集まったら旦那の愚痴を言う空気になりがちじゃないですか。ないかも」と明かした。

また、DAIGOの“パパ友”で俳優の高橋光臣も、DAIGOが愚痴を言ったことは「1回もないですね」とし、「なんなら上げしかしないですね。慶子さんに 呼ばれたら移動速度10倍くらい上がります。普段は凄くおだやかなんですけど」とコメント。

VTRを見た北川が「ないんだ。よかった」と喜ぶと、MCの予備校講師でタレントの林修は「お話うかがっていると、単にごちそうさまって話ですね」と笑い、愚痴はない？と聞かれた北川は「友達に相談しなくちゃいけないぐらいの大きなものはないと言いますか…。“きょうはご褒美でいいんじゃない？”っていう、そのご褒美が多いなって感じる部分なんですけど…」と苦笑していた。