「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・最終日」（３０日、宮崎ＣＣ＝パー７２）

首位から出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝とのプレーオフを２ホール目で制して今季２勝目、通算２２勝目を挙げた。国内四大大会は９年ぶりの３勝目。また年間女王を決めていた佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝は７７と崩れ、今季の平均ストロークは７０・０５８５となり、史上５人目となる年間ストローク６０台は達成できなかった。

実力者・鈴木の勝利を驚く人は少数派だろう。正規の１８番でボギーをたたいて岩井千と並んだが、プレーオフ２ホール目、ティーショットを曲げボギーの岩井千に対し「とにかくパーで」と鈴木は右ラフからグリーンを捉え、２２メートルのパットを２打で沈める会心の勝利。

それでも、簡単な勝ちではなかったことは、浮かべた泣き笑いの表情が物語っていた。

９月下旬のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンから６試合連続の予選落ち（予選落ちのないＴＯＴＯジャパンクラシックは除く）。「今までで一番苦しかったシーズンだったかも。周りからは体調まで心配された。そうじゃないのに調子が上がらず、気持ちもついてこなかった」という。

そこをスイング改善や、「よっぽど悪い時の最終手段」で使うパターの導入で乗りきった。だからこそ、この優勝には価値がある。

「これが終わればやっと休める。ポケモンのゲームもいっぱいできる」と、苦しさからの解放をよりどころにプレーした。その先に待っていた２２勝目。「３５歳までに永久シード（通算３０勝）が目標。そこまで（あと４年で）年間２勝ずつすればギリギリ届く。そのためにも、この１勝は大きいですね」。ゴルフ人生最大の目標へ、大きな弾みとなる勝利を手にした。