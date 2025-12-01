「ＪＦＬ・地域リーグ入れ替え戦、鈴鹿０−１市原」（３０日、三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿）

元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が所属するＪＦＬのアトレチコ鈴鹿は、全国地域チャンピオンズリーグ２位のＶＯＮＤＳ市原に０−１で敗れ、地域リーグへの降格が決まった。試合は９０分で決着がつかず、延長前半８分に市原のＦＷ加藤勇治ベサーナ（２９）が決勝点を決めた。カズは延長後半６分から出場したが、反撃できなかった。試合後は鈴鹿でのプレーも視野に、来季の現役続行を明言した。

１点を追う延長後半６分、投入された背番号１１。鈴鹿の山本富士雄監督は「得点を取って追いつきたいという思いでカズを入れた」と最後の望みを託したが、ゴールは遠かった。１９年以来７シーズンをＪＦＬで戦ってきた鈴鹿の地域リーグ降格が決まった。

１５８９人の観客に深々と頭を下げたカズは、チームスーツに着替えて取材に応じた。「何とか残留を成し遂げたかったけど、残念ながらかなわなかった」と無念さを口にすると、「大事なことは、どんなことがあっても諦めずに常に前を向いてはい上がっていくこと」とカズらしく話した。

プロ４０年目の今季は負傷で出遅れ、この日を含めて出場８試合で無得点。「けがが多い一年だったと感じているし、去年の暮れの自主トレから１月のキャンプも含めて反省する点は多かった。また１２月から自主トレを予定してます」と来季の現役続行を明言した。

鈴鹿でのプレーについても「それも視野に入れながら。僕が決められることでもないんで、まずオファーを頂けるかどうかという問題だと思います」と考えを示した。来年２月２６日には５９歳の誕生日を迎えるキングカズは来季もピッチに立つ。