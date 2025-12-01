「明治安田Ｊ１、神戸０−０ＦＣ東京」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）

Ｊ１神戸の吉田孝行監督（４８）が３０日のＦＣ東京戦（ノエスタ）後、ホーム最終戦セレモニーで退任を発表した。あいさつでファン、サポーターの前に立つと「今季限りで退任することにしました」と涙で声を詰まらせながら発表。２０２２年途中から神戸で３度目の監督に就任し、２３、２４年リーグ連覇。２４年は天皇杯も優勝した。今季は天皇杯準優勝。来年からは他クラブで指揮を執ると明かした。Ｊ１清水入りの可能性が浮上している。以下、吉田監督との一問一答。

◇ ◇

−退任を決めた時期と決め手は。

「ずっと神戸でやりたいと思っていた。オファーも出すと夏くらいから言われていて、１１月に入っても言われて、その中で最終的にいただけなかった。条件も考えの違い、方針の違いもあった。ただ、クラブはいろいろやり方があると思うので、感謝している」

−３度目の指揮でクラブに残せたものは。

「自分一人で作ったというより、本当に選手たち、スタッフがついてきてくれて、みんなでいいものを作り上げた３年半ではありました」

−選手には試合後、どう伝えた。

「セレモニーでサポーターの皆さんに言いたかったが、まず一緒に戦ったスタッフ、選手に言いたかった。今日こういう話をすると伝えた。もう、その時は泣いていた」

−あいさつは決別するような感じにも。

「進むべき道は自分は違うクラブになるが、先のことは何とも言えない。全然、決別とかもない」

−今日、三木谷会長と話したことは。

「セレモニーの前に少し２人で話したが、感謝の言葉も伝えていただいて、こちらこそ感謝という気持ちでいっぱい」