「明治安田Ｊ１、東京Ｖ０−１鹿島」（３０日、味の素スタジアム）

勝利への執念が相手の牙城、そして優勝への道をこじ開けた。Ｊ１鹿島は０−０の後半２９分、相手のパスミスからカウンター。エースのＦＷレオセアラのシュートはＧＫに阻まれるも、こぼれ球を途中出場のＭＦ松村優太が倒れ込みながら左足で押し込んだ。

「監督から『おまえは足が速いんだから思い切って詰めろ』と。なんかあるんじゃないかなと思って走った」

何度も好セーブでチームを救ったＧＫ早川が「本当に難しい試合だった」と振り返るようにハードワーク、強度の高い相手の守備に苦しんだ。追われる立場としては、ドローもＮＧ。そんな重圧の中でも、後半９分から投入された松村は「１点取れるチャンスはある。気負いはなかった」と持ち前のスピードを生かし、停滞ムードを振り払った。

２位の柏とは勝ち点１差のまま。９季ぶり９度目のＶへ、王手をかけた。松村は「新しい鹿島をつくっていく段階ではタイトルが一番の良薬。思いが強い方が勝つ」と、自身初優勝が懸かる最終決戦に気合。鬼木監督も「最後は気持ち」と話す。歓喜の瞬間まで、全員で泥くさく走り抜ける。