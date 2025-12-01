「明治安田Ｊ１、神戸０−０ＦＣ東京」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）

Ｊ１神戸の吉田孝行監督（４８）が３０日のＦＣ東京戦（ノエスタ）後、ホーム最終戦セレモニーで退任を発表した。あいさつでファン、サポーターの前に立つと「今季限りで退任することにしました」と涙で声を詰まらせながら発表。２０２２年途中から神戸で３度目の監督に就任し、２３、２４年リーグ連覇。２４年は天皇杯も優勝した。今季は天皇杯準優勝。来年からは他クラブで指揮を執ると明かした。Ｊ１清水入りの可能性が浮上している。

セレモニーの場で突然、吉田監督はファンに別れを告げた。「今シーズンもタイトルを目標に頑張ってきましたが、獲得できず申し訳ありません。今季限りで退任することにしました」。スタンドが驚きとどよめきに包まれると、指揮官の目から涙があふれた。

クラブ３０周年で３連覇を目指した今季は、開幕からケガ人が相次ぎ、この日でリーグ５位。２連覇をかけて戦った天皇杯は惜しくも準優勝だった。降格争いの２２年途中に監督を引き受けて残留を決めると、ＦＷ大迫勇也（３５）らを中心としたハードワークのサッカーを貫き２３、２４年を連覇。Ｊリーグ屈指の強豪に育てたが、勝ち続けることの難しさを味わったシーズンでもあった。

会見では、夏以降から続投に関する話は続けていたものの、「自分の今まで勝ってきた方針と少しズレがあった」と、結果的にクラブからオファーを得られなかったことを明かした。この日の試合後、ロッカールームで選手に退任を伝えたいう。セレモニーであいさつに立った主将のＤＦ山川哲史（２８）も涙をこらえきれなかった。

来年は他クラブの監督を務めることも明かした。「国内外でいくつか話をいただき、（契約の）リミットもある中で決めた」と説明。清水入りの可能性が浮上しているほか、韓国の一部報道ではＫリーグの蔚山が監督候補に挙げているとされる。

３年半、実力主義で選手を競争させて結果を残した名将は「自分と道は違うが、神戸は来年以降も強いチームであるのは間違いない」とエールを送り、惜しまれながらピッチを後にした。

◇吉田孝行（よしだ・たかゆき）１９７７年３月１４日、兵庫県川西市出身。滝川二高のとき、Ｕ−１７世界選手権に中田英寿、宮本恒靖らとともに出場した。９５年に横浜Ｆに入団し、合併に伴い横浜Ｍ移籍。２００８年に神戸に移籍し、１３年に引退した。１７、１９、２２年とシーズン途中から神戸監督に３度就任。２１年はＪ２長崎を指揮した。