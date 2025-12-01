巨人の岸田行倫捕手（２９）が３０日、Ｇ球場で自主トレを行い、盗塁阻止率リーグ１位への返り咲きを誓った。昨季は４割７分５厘で１位だったが、今季は４割１分９厘ながら２位。「結果的に２年連続でいい数字が残っているのはすごい自信になっていて、その余裕というのはたぶんあると思う。（来季は）やるからには１位を目指したい」と力強く語った。

この日は丸とともに一番乗りで球場に現れ、本塁から二塁の３８・７９５メートルより少し離れた距離で、低い軌道の球でのキャッチボールを丁寧に繰り返した。試合での二塁送球は野手が捕ってからすぐにタッチしやすいようにシュート回転させているというが、キャッチボールでは「相手が捕らなくても、そのままスーッと先まで行くようなボールを心がけて」と強い球を放ることを意識し地肩を強化している。

盗塁阻止率を上げることで、投手陣にも安心感をもたらせる。再び１位になるために「さらに精度を高く、確率をもっと上げて。僕ができることはそこだと思います」。今季は８７試合出場で打率２割９分３厘、キャリアハイの８本塁打、３９打点と打撃で大きな躍進を遂げた「きっしゃん砲」。来季は守備でもさらなる躍進を目指す。（臼井 恭香）