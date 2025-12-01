◆ジャパンウィンターリーグ Ｌｅｑｕｉｏｓ６―２Ｅｉｓａ※７回制（３０日・コザしんきんスタジアム）

巨人の赤星優志投手（２６）が１１月３０日、沖縄で開催されているジャパンウィンターリーグ（ＷＬ）で「エイサー（Ｅｉｓａ）」チームで先発し３回６安打３失点。失点こそしたが、最速１４５キロをマークするなど、右肩痛からの復帰を印象付けた。

気温２４度の温暖な沖縄コザしんきんスタジアム。プロ野球・広島の春季キャンプ地だ。入場無料のジャパンウィンターリーグ。この日の観衆は約３０人だった。静かな場内に打球音や捕球音、選手たちの声、観客の拍手の音が響く。そんな中で巨人・赤星が力投した。

捕手はトヨタ自動車の１９歳、箱山遥人。健大高崎で２４年センバツに出場して甲子園優勝。今季から社会人に進んだ。プロ、アマ、独立リーグなど、さまざまな選手が集まる同リーグならではのバッテリーが実現。細かい対話で意思疎通した。

設立４年目。「陽の目を見ない場所に光を」をモットーに実施されている。海外では台湾やオーストラリアなどで以前から行われてきたが、日本でウィンターリーグは画期的。ＮＰＢ組は主に各球団の育成選手だが、海外の選手では新たな契約をつかむためにアピールに燃える選手も多い。

巨人は今回、同リーグに選手を初派遣。暖かく往復しやすい国内という点に注目し、打席数確保の育成・竹下、平山以外は故障から復帰段階の若手投手だ。右肩痛から復活を目指す赤星は自ら志願して参加。実績がない若手が多い中で、１軍クラスの選手は異色の存在として注目を集めていた。