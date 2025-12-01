◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

カシオワールドオープンは、２７歳の大岩龍一（フリー）が、初優勝し、賞金３６００万円を獲得して賞金ランキングで４位に急浮上した。賞金王決定は次週の最終戦、メジャー、日本シリーズＪＴカップ（４〜７日、東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）まで持ち越され、賞金トップの金子駆大（２３）＝ＮＴＰホールディングス＝、同３位の蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝と大岩の３人の争いに絞られた。

今大会の予選ラウンド終了時点で１８人に可能性が残されていた賞金王は、優勝賞金４０００万円の最終戦を前に一気に３人に絞られた。

約１億１６１３万円でトップの金子が有利であることは変わらない。同ランク２位（獲得賞金９６９１万１９２０円）の生源寺龍憲（２４）＝フリー＝は米ツアー２次予選会に挑戦し、日本シリーズＪＴカップを欠場するため、逆転の可能性はない。同３位で金子と約３２００万円差の蝉川と、今回の優勝で一気に４位に浮上した約３３００万円差の大岩は、優勝が最低条件になる。

６９と伸ばしきれず通算１７アンダーの５位に終わり、逆転での今季２勝目がかなわなかった蝉川は「本当に悔しいという一言につきる。チャンスも多かったが、パッティングを決めきれなかった」と、もどかしそうな表情。「今日のゴルフをしていたら勝てない。来週優勝しないと無理な位置になってしまったので、そこを目標に、自分の納得のいくゴルフを来週こそしたい」と言葉に力を込めた。２０２３年大会を制しており、コースとの相性はいい。「アドバンテージはある。そのアドバンテージをいかに生かせるか」

金子は７２と伸ばせず２５位に終わった。伸ばし合いのコースで１バーディー、１ボギーの内容に「見た通りの感じ。スコア通り」と肩を落とした。４位で迎えた決勝ラウンドで失速。「ショットはそこまで悪くないけど、パターが入らなくてリズムを崩してしまった。気持ちも切れてしまった」と力なく言った。賞金ランクトップで最終戦を迎える。「優勝するつもりで頑張りたい」。初のキングを勝って決めたい。（高木 恵）

◆日本シリーズ優勝者

大岩龍一、小西たかのり、浅地洋佑、金子駆大、清水大成、阿久津未来也、蟬川泰果、池村寛世、比嘉一貴、小斉平優和、長野泰雅、金谷拓実、勝俣陵、下家秀琉、片岡尚之、佐藤大平、塚田よおすけ、堀川未来夢、米沢蓮、吉田泰基、木下稜介、今平周吾、小木曽喬、岩田寛、宋永漢（ソン・ヨンハン、韓国）、坂本雄介、李尚熹（イ・サンヒ、韓国）、細野勇策、原敏之、中島啓太

〇…今季優勝者１７人と賞金ランク上位１２人などの計３０選手が最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップ（４日開幕・東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）出場権を獲得した。「世界ランク上位１００位（１１月２３日付９８位）以内の日本ツアーメンバー上位３人」の資格で、２３年賞金王・中島啓太（２５）＝フリー＝も出場が決定。今季は欧州ツアーを主戦場として活躍し、来季の米ツアー出場権を獲得後の凱旋試合となる。

第６２回大会は賞金総額１億３０００万円、賞金は優勝４０００万円、単独で２位が１５００万円、３位は１０００万円。４日間、７２ホールストロークプレーで争われる。