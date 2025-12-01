定年が視野に入り、老後資金に不安を抱く50代。「今から投資を始めても手遅れでは」と諦めてしまう人もいるかもしれません。しかし人生100年時代の今、50代は決して「遅すぎる」年齢ではありません。定年後も続く長い人生を見据え、今からでも間に合う資産形成の考え方と、時間を味方につける運用のポイントについて解説します。

教育費貧乏で貯金100万円…「今さら投資？」と笑われた50歳の決断

「定年まであと10年しかないのに、貯金が100万円。老後はどうなるんだろう……そんな気持ちでいっぱいでした」

そう語るのは、先日定年退職を迎えたばかりの田中健一さん（60歳・仮名）。都内の中堅メーカーに勤務し、最終役職は係長。真面目だけが取り柄で、社内では「万年係長」と揶揄されているのを、田中さん自身も知っているといいます。

10年前、田中さんは深刻な「教育費貧乏」に陥っていました。長男が大学に通うなか、次男も大学入学が決まり、家計は火の車。住宅ローンの返済も続くなか、手元の現預金は100万円程度しかなかったそうです。

「当時は『老後資金が2,000万円不足する』と騒がれる前でしたが、それでも50代にして貯金が100万円しかない、という状況に、相当な焦りがありました」

ただ貯金をしていただけでは、ダメなのではないか。そこで、まずは勉強と、ランチタイムに資産運用の本を読んでいたところ、20代の部下が話しかけてきました。

「田中さん、資産運用って……今さら遅くないですか？ 田中さんの年齢だったら、貯金のほうが安全だし、確実ですよ」

悪気のない言葉でしたが、少し笑いを含む話し方に、小さく傷ついたという田中さん。「今さら遅い」という事実は、誰よりも自分自身が痛感していたからです。

「しかし、何もしなければ変わりません。部下に笑われようが、まずは挑戦してみることにしたんです」

田中さんは、毎月の小遣い3万円を返上し、飲み会も断り、家計を見直して捻出した資金で「月5万円」の積立投資を始めました。投資先は日本株のインデックスファンド。途中からは、世界株式のインデックスファンドにも分散して、積立投資を続けたといいます。

相場の変動に一喜一憂せず、ひたすら積み立てていく。コロナショックで資産が減ったときも、部下の「やっぱり現金最強ですよ」という言葉を聞き流し、積立を止めませんでした。

そして迎えた、60歳の定年の日。田中さんは再雇用制度を利用し、契約社員として働き続けることを選択しましたが、月収は4割減。まるで新入社員という水準ですが、それでも年金を受け取るまでの収入の空白期間を埋めることを優先しました。

定年まであと10年。このままでは老後は……そう不安に思っていた、あのころの自分とは違うと田中さんは振り返ります。

「先日、10年間の成果を妻に見せたんです。スマホで証券口座の画面をほらっ、と。元本600万円。さらに近年の株高の恩恵を受けて評価額は1,000万円近くになっていて。妻は『すごい……』と、ちょっと涙を浮かべていたかな」

50代からでも遅くない「時間を味方につける」資産形成術

田中さんのように、50代になってから慌てて資産形成を考えるケースは珍しくありません。

金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］（令和5年）』によると、50代世帯の金融資産保有額の中央値は「300万円」です。平均値こそ1,147万円と高いですが、一部の富裕層が引き上げているだけで、実態としては多くの50代が、教育費や住宅ローンのピークと重なり、老後資金の確保に苦戦している様子がうかがえます。

「50代からの投資は遅すぎる」という声もありますが、必ずしもそうではありません。人生100年時代といわれる今、60歳で定年を迎えても、その後20年、30年と人生は続きます。再雇用などで65歳や70歳まで働くことが一般的になった現在、運用期間を「定年まで」ではなく「資産を取り崩すその日まで」と捉えれば、15年以上の長期運用が十分に可能です。

たとえば、50歳から毎月5万円を積み立てていった場合、シミュレーションは以下のようになります。

・年利0％の場合： 60歳で600万円、年金を受け取り始める65歳なら900万円と、1,000万円目前に。

・年利1％で運用： 60歳で631万円、65歳で970万円に。

・年利2％で運用： 60歳で663万円、65歳で1,047万円に。

・年利3％で運用： 60歳で697万円、65歳で1,223万円に。

・年利4％で運用： 60歳で733万円、65歳で約1,273万円に。

・年利5％で運用： 60歳で772万円、65歳で1,324万円に。

さらに、新NISA制度なら非課税保有期間が無期限化されます。定年後もすぐに全額を現金化せず、運用しながら必要な分だけ取り崩すことで、資産寿命をさらに延ばすことが可能です。

また晩婚・高齢出産も珍しくなくなっている昨今、教育費の終了と自身の老後はほぼ同時にやってくるケースも。しかし、田中さんの事例が示す通り、50代からでも「積立投資」を始めれば、老後を見据えてしっかりと準備を整えることができるはずです。

重要なのは、周囲の雑音に惑わされず、1日でも早く始めること。その小さな差が、10年後、15年後、安堵の涙を流せるかどうかの分かれ道となります。

［参考資料］

金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］（令和5年）』