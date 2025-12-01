阪神・佐藤輝明内野手（26）が30日、富田蓮投手（24）とともに、出身地である兵庫県西宮市の同市立甲東小で、佐藤輝明後援会主催の野球教室に参加した。今季、本塁打、打点の2冠に輝き、今や球界を代表するスラッガーとなった猛虎の主砲。深刻な野球人口減少に歯止めをかけるべく、将来的な少年少女野球大会「サトテル杯」開催へ、前向きに検討していることを明かした。この日は、同市内の軟式野球8チームから集まった小学6年生の少年少女計53人に対し、約2時間、守備と打撃を指導し、充実のひとときを過ごした。

自身が野球少年だった頃を思い出したかのように、佐藤輝の笑顔がはじけた。守備に打撃。野球少年少女たちとともに白球を追い、熱心にアドバイスも送った。最後のあいさつでは「野球って、うまくなったらもっと面白いから。しっかり自分で考えて、野球うまくなってください」とエール。興奮冷めやらぬまま帰途に就く姿に目を細めつつ、猛虎の主砲は次なる野球振興プランの検討に入った。「サトテル杯」だ。

「考えます。西宮でね。自分も西宮で育って、西宮でチーム（に入ってプレーしていた一人）なんでね。それ（主催の野球大会）はもちろん、やるなら西宮。考えています」

自身が主催する野球大会の開催検討に至った背景には、野球人口の急激な減少がある。猛虎のお膝元・西宮市も、例外ではない。例えば佐藤輝がかつて所属した「甲東ブルーサンダース」は、佐藤輝在籍当時は1学年10人以上で、チーム全体で約100人規模だった。それが現在では1学年3〜4人、全体で約20人ほどと約5分の1に減少している。セ界2冠王、いや一野球人として、その現状を憂い、危惧。野球人口減少に歯止めをかけるべく活動することは、世界屈指の人気球団に在籍し、球界を代表するスラッガーとなった自らの使命でもある。その一手が「サトテル杯」構想といえる。

今季は2冠王、シーズンMVPなどのグラウンド内での勲章に加え、グラウンド外でも社会貢献活動やファンサービスに取り組んだ選手を称える「若林忠志賞」に選出された。小児がんの支援団体への寄付活動に加え、入団前から西宮市内で野球教室を開いて子供たちに夢を与える活動が評価された。その際に「もっともっと活動を広げたい」と話しており、その有言実行を脳裏に描く。

背中でも示した。野球教室の最後にロングティーを披露した際には、子供たちからの「もっと本気で！」という声にも乗せられ、約70メートル先の校舎に直撃する“驚弾”を2発披露。プロ野球選手の凄さを、その目と脳裏に焼き付けた。「こうやって教える機会も（もっと）つくっていきたい。ちょっとでも（野球振興の）手助けができたら」。来季も圧巻のパフォーマンスで少年少女の心を奪い、野球への“入り口”となってみせる。 （松本 航亮）

《プロ野球選手の名を冠した大会》

☆イチロー杯争奪学童軟式野球大会 オリックス在籍の96年に第1回を開催。出身地の愛知県とその隣県のチームが参加。マリナーズで現役引退の19年まで24大会が行われた。

☆松井秀喜旗争奪学童野球大会 出身地の石川県野球協会創立60周年の05年に第1回を開催。当初は石川、富山、福井の北陸3県のチームが出場。現在は長野、新潟を加えた北信越5県のトーナメント大会になっている。

☆鈴木啓示「草魂カップ」学童軟式野球大会 近鉄で通算317勝の功績を称え、出身地の兵庫県西脇市で13年に第1回を開催。25年の第13回には32チームが参加。

☆阿部慎之助杯争奪国頭地区中学校軟式野球大会 巨人で現役時代の自主トレ地、沖縄県伊江島で中学生を対象に20年からスタート。今年も2月に第6回が行われた。

☆西勇輝チャンピオンシップ 地元・三重県の学童軟式野球のために今年から開催。県内から16チームが参加。チーム未所属の小学1、2年生対象の野球教室も行われる。