「ミスターゼロ」継続へのキーワードは、「常時150キロ」「改良フォーク」だ。阪神・石井が、6年目となる来季へ向け、具体的な目標を掲げ、意気込んだ。

「来年は140の数字は見たくないです。球速は全てじゃないですけど、気持ちはそういう感じです」

まずは球速アップに着手する。直球の平均球速が、昨季の約151キロから、今季は約149キロに低下。「148キロぐらいの感覚で152キロとか出るのが自分の一番いい感覚」と理想を掲げ、常時150キロ以上に照準を定めた。そのためにも今オフのテーマは増量。今季シーズン中の体重81・5キロから「83キロくらいを基準に」と上方修正。扱える体重を増やすことで、それを球速に反映させる算段だ。

加えてフォークの改良に取り組む。昨季は投球全体の14％近くをフォークが占めたが、今季は約5％に激減。理由は制球が安定しなかったためで、「自分で避けていた部分があった」と振り返る。そこで11月中旬に動作解析で課題を探り、現在は「握りも変えて」試行錯誤中。ピンチや勝負どころで投入される勝ちパターンの投手だからこそ「三振を取りたい時に取れるのが一番いい」とイメージを描く。直球に次ぐ決め球であるフォークに磨きをかけられれば、今季奪三振率7・13からの大幅なパフォーマンス向上が見込める。

球速、フォークに課題を抱えながら、今季はプロ野球記録更新の50試合連続無失点など無双のシーズンを過ごした。さらなるスケールアップへ、年内は筋肥大、年明けからは投球メカニックにつながるトレーニングなどを積む予定。優勝旅行以外は「休みなんてないですよ」と言い切る。

藤川監督は、来季も「守護神・岩崎」を明言。セットアッパーを担うことが確実となった右腕は「8回に投げさせてもらえるんだったらゼロで帰ってくるのは必要」と言葉に力をこめた。そのためにも、まずはオフの課題をゼロにする。 （山手 あかり）