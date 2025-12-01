▼7着タスティエーラ（レーン）前半がいいペースだったので、無理をせずに前めのポジションでリズム良く運べた。空馬の影響で気持ちが崩れる場面はあったが、盛り返して頑張ってくれた。

▼8着シンエンペラー（坂井）馬の雰囲気は良かった。外枠で、ちょっとずつロスがあったのが響いた。上位馬は強かった。

▼9着コスモキュランダ（丹内）この強いメンバー相手によく頑張ってくれた。納得のできる競馬ができた。

▼10着シュトルーヴェ（菅原明）ペースが速かったけど、この馬なりに伸びてきてくれた。もう少し位置を取りたかったけど、うまくいかなかった。

▼11着ディープモンスター（松山）道中は折り合いがついて、いい形だと思ったけどレコードが出る馬場だし、最後は思った以上に伸び切れなかった。

▼12着セイウンハーデス（津村）気分よく走り過ぎてしまった感じ。ケンカせずには運んだが、最後はさすがにバテてしまった。

▼13着ダノンベルーガ（佐々木）ブリンカーを着けて集中してくれたが、所々狭くなるところがあり、部分的に気持ちが途切れるところがあった。

▼14着ヨーホーレイク（岩田望）このメンバー相手によく頑張っている。今後もG1の舞台で活躍できればと思う。

▼15着サンライズアース（池添）レースが流れていたので、前の馬には厳しい展開になった。状態は良かったので自信を持って乗ったが、展開面でイレギュラーが重なった。

▼16着ホウオウビスケッツ（岩田康）ペースが流れていたので折り合いがついたが、直線ではお釣りがなかった。