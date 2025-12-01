米女子プロの“美しすぎるドレス姿”が話題！日本人優勝者も5名登場

2025年のシーズンも「CMEグループ・ツアー選手権」で終了。最終戦はジーノ・ティティクンが２連覇し、プレーヤーオブザイヤーも勝ち取った。

日本人優勝者が５人登場！各選手のドレス姿を公開

その最終戦開幕に先立ち、11月17日（月）の夜には会場からほど少し離れたホテルで年間表彰式「LPGAロレックスアワード」が開かれた。今年は初優勝者が多い上に、日本人優勝者も５人と多く、会場は開幕前から華やか＆賑やか。

米女子ツアーでは数少ないパーティードレスの撮影機会ともあって、こちらも楽しく過ごすことができた。ということで、今回は各選手のドレス姿をご紹介。

山下＝最終戦の開幕前にルーキーオブザイヤー受賞を確定させ、表彰式では英語でスピーチを行った。初優勝賞を獲得し、プレーヤーオブザイヤーの候補にも上がっていたため、一晩に3度もステージに登壇。一番“忙しい”選手として動き回った。

西郷＝初優勝をメジャー勝利で達成して注目が集まった。試合中は厳しい表情を崩さないが、表彰式では終始笑顔。なかなか見られない西郷の柔らかな一面を垣間見ることができた。

竹田＝和服の似合いそうな選手No.１ということで和装を期待したが、さすがに準備が大変ということで、今回はドレスで登場。

岩井姉妹＝姉・明愛と妹・千怜のキャラの違いがスタイルにもはっきりと現れて好感。会場ではアニカ・ソレンスタムと挨拶する機会もあり、英語での会話を楽しんでいた。

イェルミ・ノ＝１月の開幕第２戦で強豪コ・ジヨンをプレーオフで破って優勝。身長180センチ近い長身とスタイルの良さが噛み合い、パーティー会場No.１の注目を集めた。

ミンジー・リー＝今年は弟のミンウー・リーもPGAツアーで初優勝を挙げ、姉弟そろって勝利を挙げた。通算11勝のミンジーは、ドレス姿も決まっている。

ミランダ・ワン＝中国出身選手として8月の「FM選手権」で優勝。中国のイメージカラーだから赤いドレス？ということかもしれませんが、似合ってます！英語も流暢で、今後も活躍が期待できる新人選手です。

フォトグラファー 田辺安啓 （通称JJ）

●たなべ・やすひろ／1972年生まれ、福井県出身。ニューヨーク在住。ウェストバージニア大学卒業後、ゴルフコース、テレビ局勤務を経験し、ゴルフを専門とするフォトグラファーに転身。ツアーのみならず、コースやゴルフ業界全般に関わる取材も行なっている。