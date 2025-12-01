▼2着ルガル（西村淳）一番、強い競馬をしてくれました。改めて強い馬だと思いました。

▼3着ヨシノイースター（内田）うまくためが利いて運べた。7歳でも時計を詰めているし、どこかでチャンスはある。

▼4着レイピア（鮫島駿）4角で故障馬の影響はあったが、それ以外はスムーズに運べた。以前より我慢が利いていたと思います。

▼5着エイシンフェンサー（川又）休み明けで進みがあまり良くなかった。今後、良くなりそうな予感がする内容だったと思います。

▼6着アブキールベイ（吉村）いいポジションにはまった。具合が良かったし、これからまだ成長しそうです。

▼7着ヤマニンアルリフラ（団野）突っかかった時にスタートが切られた。最後は伸びているのでスタート次第ですね。

▼8着ジャスティンスカイ（荻野極）ゲートは出たけど速い馬に挟まれる形になった。外から伸びているので前半の（位置取りの）分ですね。

▼9着モズメイメイ（国分恭）内に潜り込んで最後までよく頑張っている。収穫がありました。

▼10着メイショウソラフネ（高杉）荒れた馬場を気にしていたし、ペースも速かったです。

▼11着クラスペディア（小崎）思い通りのレースができたが、4角手前で手応えが悪くなった。

▼12着ペアポルックス（松若）大外枠だったのでスタートを決めて流れに乗るプラン。直線に向いて手応えが悪くなった。

▼13着ナムラクララ（武豊）行きっぷりが良くなかったし、反応もなかった。初めて乗ったけど馬場が合わなかったのかな。

▼14着オタルエバー（荻野琢）使って良くなりそうな感じでした。持っている力はいい物がありそうです。

▼15着ショウナンザナドゥ（菱田）ゲートで他の馬が暴れて出遅れた。ペースも速くて追走に余裕がなかったですね。

▼16着カルチャーデイ（横山典）（最初の）500メートルの競馬になってしまった。

▼17着テイエムスパーダ（斎藤）気持ちに余裕がなく、スタートでつまずいた。今日は参考外のレースですね。