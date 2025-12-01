ºÙÌîÀ²¿Ã¤¬¥²¥¹¥È¡¡YMO¤ÈÀ¸ÃÂ100Ç¯½éÂå»°Ê¿¤µ¤ó¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÌÀ¤«¤¹¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¤¬°ìÈÖ¾å¼ê¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ä
¡¡²»³Ú²È¤Ç¤ÎºÙÌîÀ²¿Ã¡Ê78¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÇú¾Ð²¦¡¡½éÂåÎÓ²È»°Ê¿À¸ÃÂ100Ç¯º×¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½éÂå»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£»°Ê¿¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤ÎÆóÂåÌÜÎÓ²È»°Ê¿¡Ê54¡Ë¤é¤È»°Ê¿¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»°Ê¿¤ÏÉã¤¬¹âºÂ¤òÉÑÈË¤Ë¹ß¤ê¤ÆµÒÀÊ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤¿¤áÂÂÞ¤ÎÎ¢¤¬¹õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤¬Àö¤¦¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£µµ¤Î»Ò¤¿¤ï¤·¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙÌî¤Ï»°Ê¿¤µ¤óÄ¾É®¤Î¿§»æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºÙÌî¤È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÁÄÉã¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÀõÁð¤Î´óÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÊò¤ì¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¤¯¤À¤é¤Í¡¼¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡ÊYMO¡Ë¡×·ëÀ®¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ç»°Ê¿¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÁý¿£¡×¤ÎBÌÌ¤Ë¤Ï»°Ê¿¤µ¤ó¤ò¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤·¤¿¡ÖÎÓ²ÈËüÊ¿¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°ËÉð²íÅá¡Ê76¡Ë¤¬¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÀ¼¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Þ¤Í¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£3¿Í¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÁë¤ò³«¤±¤Æ¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê³¹¤Ë»°Ê¿¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¡£Ã¯¤¬ºÇ½é¤Ë¾åÃ£¤·¤¿¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤ÈºÙÌî¤Ï¡ÖËÍ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ËºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³»÷¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤ê¼Î¤Æ¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥ó¤ÎÆüÉÕ¤Ï1980Ç¯6·î6Æü¤Ç¹â¶¶¹¬¹¨¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£»°Ê¿¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¿ô¥«·îÁ°¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»Õ¾¢¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ìÀÄÆóºÍ¤òÀèÀ¸Êý¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¥µ¥¤¥ó¤Ïº£¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â©»Ò¤Î»°Ê¿¤«¤é¤ÏÉã¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¥è¥·¥³¤µ¤ó¡Ë¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òº©´ê¤µ¤ì¤¿¡£ºÙÌî¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤Êü¤Á¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤À¡£