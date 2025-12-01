ＤｅＮＡからドラフト１位指名された小田康一郎内野手（２２）＝青学大＝が３０日、横浜市内のホテルで契約金１億円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。１７３センチ、８５キロと丸みを帯びた愛嬌（あいきょう）のある風貌から愛称は「Ｂｕｕ（ブー）」。小田は「ニックネームがあるのとないのとでは違う」と早くも“ハマのブー”定着をリクエストした。（金額は推定）

名付け親は青学大・安藤監督で、自身でも気に入っている。打撃用レガースや肘当てに「Ｂｕｕ」と入れていたほど。母校・中京高の先輩に「熱男！」で有名な元ソフトバンク・松田宣浩氏がいるが「明るいヤツで有名になれればいいかなと」と、負けず劣らずの愛されキャラでチームをけん引することを宣言した。

もちろん、本業も大学ＯＢのレッドソックス・吉田をほうふつとさせる類いまれな打撃センスの持ち主。「バットコントロールには自信がある。プロに入っても誰にも負けない気持ちで、ベイスターズの代表になれるように頑張りたい」と高らかに目標を掲げた。

◇小田康一郎（おだ・こういちろう）２００３年８月１５日生まれ、２２歳。東京都出身。１７３センチ、８５キロ。右投げ左打ち。内野手。中京、青学大から２５年度ドラフト１位でＤｅＮＡから指名。勝負強さと長打力を兼ね備えた打撃が魅力。選球眼の良さも強み。今年は秋季リーグ６季連続優勝、神宮大会２連覇。