◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

３位から出て６５と伸ばしたプロ７年目の大岩龍一（２７）＝フリー＝が、通算２１アンダーで並んだ砂川公佑（２７）＝オークラ輸送機＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制し、ツアー初優勝を決めた。

＊ ＊ ＊

大岩の初優勝をコースで見届けた谷コーチの目にも、うれし涙があった。「コツコツとまじめにやる片山晋呉タイプのゴルファー。１５歳のときから一緒にやってきたので全部がフラッシュバックした」。教え子の優勝で泣くことはめったにないというが、この日ばかりは違った。

出会ってすぐに大岩は「米国で活躍するプロになりたい」と言った。まずは高めのドロー系の球筋を目指し、スイング作りをスタート。数年前からフェードも取り入れ、ゴルフの幅を広げてきた。今大会は「とにかく楽しくやってこい」と送り出し、初日に会場を離れた。「優勝争いをしていたら最終日も来る」と約束。その際「コーチを高知に連れてって」とジョークで緊張をほぐすことも忘れなかった。