オリックスの阿部翔太投手（33）、佐藤一磨投手（24）、才木海翔投手（25）が、「大阪市立こども文化センター」で行われた「2025振り返るファンミーティング」に参加した。

今季1軍で16登板にとどまり、秋から不退転の覚悟でサイドスロー転向に挑戦している阿部は、オフの自主トレに集中する狙いからほとんどのトークショーを辞退。そんな中、今回のイベントを企画運営した大阪市此花区の青果店「ふるぅつふぁみりー」の「子どもたち中心のファンに向けたイベント」という趣旨に賛同し、参加を決めた。

「今回に関しては子どもたちを多く招待したいという言葉を聞いて、僕も子どもたちとのイベントはすごく好きなので賛同したくて。伝えられるものは伝えたい」

ミサイルマン・西代と「此花区住みます芸人」のかわばたくんがMCを務め、3選手によるトークが展開。子どもたちによる質問コーナーも用意され、阿部は「いずれ野球が嫌いになるときが来るかもしれない。その時に、今抱いている野球が好きだという感情を思い出して大切にしてほしい」と少年少女にエールを送った。

終盤には選手それぞれのユニホームやトレーニングウェアなどのプレゼント企画を実施。近年は選手らが参加するトークショーの値段の高騰化が進み、阿部は「家族ぐるみでトークショー行こうと思ったら、すごくお金もかかってくると思う。少しでもおいしいものを食べてもらえたら」という願いから、「阿部翔太賞」として1万円分の商品券を10人分自腹で用意した。じかにプロ野球選手とふれあえる機会とその心意気に、子どもたちも大喜び。大盛況でイベントは終演した。 （阪井 日向）