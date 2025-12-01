広島・森翔平投手（27）が30日、カブス残留が決まった今永昇太投手（32）の新春自主トレに、23年12月、今年1月に続き、オフシーズン“3年連続”で参加する意向を明かした。真っすぐの質と制球力向上、スタミナ強化を課題に、キャンプ期間中に計765球を投げ込んだ今秋。関大の後輩にあたる中日・金丸夢斗投手（22）も初合流の予定で、球威のある2人の左腕から極意を吸収し、初の規定投球回到達へつなげる構えだ。

新春も、また憧れのメジャーリーガーと合体する。「左投手の誰しもが目指すところだと思う」と公言してはばからないカブス・今永。23年12月、今年1月に続くオフシーズン“3年連続”の自主トレ参加が決まり、森は目を輝かせて言った。

「全部聞かないといけないというか、（その中でも）やっぱり真っすぐだと思う。どういう感覚なのかとか、力の入れ具合を自分のものにしたいなと」

今年1月に高知県内で行われた自主トレでは、投球時の脱力や力を入れるタイミングなどをじかに吸収。4年目にして自己最多の23試合132イニングを投げ抜いて同最多の7勝（8敗）をマークし、初の先発ローテーション完走という成果につなげた。

初の規定投球回達成と2年連続のローテ完走を目指す来季。森がキーワードに挙げたのは「真っすぐ」だ。直球の威力が増せば、6種類の変化球も生きるのは明らか。11月21日に打ち上げた秋季キャンプでは、質と制球力の向上に取り組んだ。

「コースの狙い方で“ここは絶対（甘く）入っちゃいけない”とか、考え、意識しながら投球練習ができた。それが試合の中でできるかだと思う」

キャンプ2日目の同2日に218球の熱投を演じるなど、トータルで765球を投げ込んだ秋。「しっかり追い込めたし、フォームの再現性が少しずつ良くなっているので大収穫」と強調する。今季被打率・255の改善が念頭にはある。

「被打率を下げられれば、その分、イニングを投げられるので」

1月の“今永塾”には、中日・金丸も参加する。森にとっては関大の後輩。「彼自身が（今永に）頼んだと思う。（参加を）知らなかったので」。仲介は否定したが、直球の質にこだわりを持つ後輩左腕には一目置き、その日を心待ちにする。

「後輩だけど、いい投手だし、僕よりいいボールを投げるので、金丸にもしっかり聞いて、（体に）落とし込みたいなと思う」

今永も、金丸も、打者を押し込む真っすぐの持ち主。極意を吸収し、先発ローテーションを2年連続守り抜いて、今季11イニング届かなかった規定投球回143回をクリアする。（江尾 卓也）