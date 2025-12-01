阪神・石井大智投手（２８）が３０日、“新フォーク”と直球の球速アップで来季は無双を極めることを誓った。今季は５３試合で防御率０・１７、ＮＰＢ新記録となる５０試合連続無失点を成し遂げた。ただ、投球の中でのフォークの割合や直球の球速は昨年より下がっており、満足のいく内容ではなかった。今オフは体重増加と変化球の完全習得を目指す。

石井が肌寒いＳＧＬの室内を黙々と走った。無双の働きを見せた今季だが、来季も同じように活躍できる保証はない。考えを巡らし、焦点を当てたのはフォークと直球。レベルアップするため、今オフは段階的にトレーニングを進める。

「来年のカギになるのがフォークだと思っている。変化量とかいろいろ見てもらって、握りも変えて、今、その練習もしている」。１１月中旬に動作解析し、シーズン中にかみ合わなかった部分を“答え合わせ”した。

自身の中で制球面に苦しんだ今年は「フォークを投げることに対して避けてた部分が（あった）」と吐露。フォークの割合が減った分は直球の比率を増やすことで補ったが、やはり武器は必要だ。「（三振を）取りたい時に取れるのが一番いい。リスクの低い選択肢を増やしたい」と話した。

すでに新しい握り方で投げる練習も行っている。目指すのはデータにも表れる変化量の大きさ。「今年は表の数字は見栄えする数字だったけど、内容的には全然良くない。相手に『絶対打てない』とか、エグさを与えられていない」。防御率０・１７にＮＰＢ新記録となる５０試合連続無失点を成し遂げても充足感は満ちていない。納得のいく内容にするため、究極の決め球を進化させる。

フォークをより有効的に使うため、直球も磨く。「一番いい時は１４８キロを投げる感覚で１５１キロが出る。でもその感覚で１４７キロとかだと、感覚的に良くない。１４０の数字は見たくない」と、球速を上げることを自身に課す。

今季、球速が下がった原因に体重の減少があった。今オフはウエートトレーニングなどで筋肥大させ、現在の８１・５キロから８３キロへの増量を考えている。「骨格筋量が増える分、扱える体重も増やしたい」と目標達成を意気込んだ。

１２月からは「投球動作につなげられるように」と、トレーニングの内容をスピード系などに変えて段階を踏み、傾斜を使った投球練習を昨年より増やして投げる感覚を維持する。「休みなんてないですよ」。今季も大車輪の働きを見せた右腕だが、オフもフルで練習に励む。