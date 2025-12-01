2025年11月23日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国版サイトは、「あなたが望もうと望まざるとにかかわらず、中国は世界のグリーン・トランスフォーメーションを主導している」とする記事を掲載した。

記事は、米国がトランプ政権下で気候変動対策に消極的な姿勢を見せ、「パリ協定」からの離脱手続きに入る中、世界の注目が最大の温室効果ガス排出国である中国に集まっていると紹介。中国は気候変動対策のリーダーとして最良の「人選」ではなく、今なお大きな汚染を伴う火力発電所の建設を進めているとしつつ、「クリーンエネルギーの巨人」としても台頭しており、世界の脱炭素化に必要なクリーン技術製品の大部分を生産していると伝えた。

そして、中国が世界シェア85％以上を誇る太陽光パネルのほか、電気自動車（EV）や蓄電技術市場で大きな優位性を確保し、昨年1年間だけでクリーン技術分野に6250億ドル（約98兆円）を投じたとも指摘。英王立国際問題研究所のクリス・アイレット研究員が「中国は20年前からクリーン技術の戦略的意義を見出して大々的に発展させ、戦略的優位性を獲得した」と分析したことを紹介している。

また、中国の手頃で革新的な技術が、世界的なクリーンエネルギーへの移行を加速させており、特にエネルギー安全保障を課題としているブラジル、メキシコ、パキスタンなどグローバル・サウスへの設備輸出が大幅に増えていると紹介。中国の技術輸出が昨年の世界全体の炭素排出量を1％削減する効果をもたらしたという計算結果もあると伝えた。

さらに、中国が掲げる温室効果ガス削減目標について、ウォッチャーが「野心に欠ける」とし、「7〜10％削減」という目標では温暖化を食い止めることは不可能と批判していることを伝える一方で、中国がこれまで掲げてきた目標の多くで前倒し達成を実現していることに言及。20年に発表した「30年までにカーボンピークオフ達成」という目標も、今年のうちに5年前倒しで実現する見込みだと伝え、「世界にとってポジティブな兆候だ」と評価する専門家もいることを紹介した。

記事は、中国がクリーンエネルギー技術で世界をリードしつつも、国際的な気候外交の分野ではまだ正式なリーダーシップを担うことに消極的であるとし、自らがリーダーとなることよりも、米国が気候保護行動に復帰し、国際会議に参加することを一貫して促していると紹介。その背景には気候変動対策の重責を単独で担うことを避けたい中国の思惑があるとの見方を示した。（編集・翻訳/川尻）