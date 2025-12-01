ノルディックスキーW杯ジャンプ女子の個人第4戦が30日にスウェーデン・ファルン（ヒルサイズ＝HS132メートル）で行われ、丸山希（27＝北野建設）は122・5メートル、129メートルの合計244・4点で2位だった。W杯初勝利した今季第1戦からの連勝は「3」で止まったが、開幕から4戦連続の表彰台となった。高梨沙羅（29＝クラレ）は合計228・5点で今季ベストの4位。個人総合2連覇中の女王、ニカ・プレブツ（20＝スロベニア）が合計252・3点で今季初優勝を手にした。

今季4度目の頂点には届かず、丸山の連勝は「3」で止まった。雪が舞う中で展開されたW杯個人総合連覇中の女王、N・プレブツとのマッチレースで惜敗。「（助走の）スタートのミスがあった。迷って出てしまった」と敗因を挙げた。

競技開始直前から降り始めた雪の中、初めて飛ぶジャンプ台。特に「滑りやすかった」というスタート位置のバーに気を取られた。1回目は飛び過ぎを警戒して位置を下げたが、ミスもあって思ったほど飛距離を伸ばせず。逆転を狙った2回目は修正して129メートルと伸ばしたが、132メートルを飛んだプレブツには届かなかった。

それでも、4戦連続の表彰台と27歳の好調ぶりは変わらない。「雪のコンディションで自分がやるべきことが見つかった。（今後は）他の選手もたぶん、上げてくると思う。次に向けて自分のジャンプを見直したい」。新たな冬のヒロインは、ここからさらにギアを上げていく。