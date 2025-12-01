¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¡¡Ìîµå¶µ¼¼¤Çà¹»¼Ë¤ÎÊÉáÄ¾·âÃÆ¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡¢ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤Ç¡Öº´Æ£µ±ÌÀ¸å±ç²ñ¼çºÅ¡¡º´Æ£µ±ÌÀÌîµå¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¡£ÉÙÅÄÏ¡Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤È¤È¤â¤ËÌó£µ£°¿Í¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ø¸þ¤±¤ÆÂÇ·â¡¢¼éÈ÷¤ò¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤«³Ø¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡£¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¹ë²÷¤Ê¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤òÈäÏª¡£ÂÔ¤Á¤¤ì¤º¤Ë±þ±ç²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤ß»Ï¤á¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¼¡¡¹¤ÈÇòµå¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¡£¹»¼Ë¤ÎÊÉ¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÆÃÂçÃÆ¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£ËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ£²´§²¦¤Î°µ´¬¤ÎÂÇ·â¤Ë¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤«¤é¡£º£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢Ìîµå¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌîµå¿Í¸ý¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¸½¾õ¤Ë¤â»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¡Ö¥×¥ì¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡¢ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¸×¤Î¼çË¤¡£¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿àº´Æ£µ±ÌÀ¥«¥Ã¥×á¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¸×¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¾¯½÷¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£