¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥á¥Ã¥Ä»´ÇÔ¤ÎÎ¢¤Ë¥½¥È¤È¥ê¥ó¥É¥¢¤ÎàÉÔÃçá¤«¡Ö¥½¥È¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï¤Ê¤¼Áá´üÇÔÂà¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤¬Êó¤¸¤¿àÉÔÃçÀâá¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ÎµåÃÄ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò£±£µÇ¯Áí³Û£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£´£·²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¡£Èá´ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ø»Ë¾å¶õÁ°¤ÎÊä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¿Ê¤á¤º¡¢£¹·î¤Ç½ªÀï¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤½ª¤ï¤êÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»æ¤Ï¿·ÀïÎÏ¤Î¥½¥È¤ÈÆ±Î½¤Î¥ê¥ó¥É¥¢¤È¤Î´Ö¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥´Ø·¸¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²¡½£±£°¤Ç»´ÇÔ¤·¡¢£·Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¶·î£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ç¸ýÏÀ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¥ê¥ó¥É¥¢¤¬¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë¤ò·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¶ÛÇ÷¤·¤¿ÂÐÎ©¡×¤ò¥Á¡¼¥àÆâ¤ËÀ¸¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥½¥È¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤À¡£µå¾ì¤ËÍè¤ÆÉ¬»à¤ËÆ¯¤¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£¥ê¥ó¥É¥¢¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀ³Ê¤ÎàÉÔ°ìÃ×á¤ò»ØÅ¦¡£ÍÛµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥ó¥É¥¢¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥È¤Ï¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¥Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¡×¤Ï£²£¹Æü¡ÊÆ±£³£°Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«½½Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ê¥ó¥É¥¢¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï¥½¥È¡¢¥ê¥ó¥É¥¢¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤È¤¤¤¦£³¿Í¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Èà¤é¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤«¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥È¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤ï¤º¤«£±Ç¯¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿·üÇ°¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎºÆ·ú¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£