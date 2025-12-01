w¡½inds. ¡ÈÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡É¤Ç12²óÌÜ¤Î¸ø±é¡¡¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¡¡25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ØÃÆ¤ß
¡¡ÃËÀ2¿ÍÁÈ¡Öw¡½inds.¡×¤¬11·î29ÆüÌë¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤òÂæËÌ¹ñºÝ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£3000¿Í¤òÁ°¤Ë2»þ´Ö¤Ç25¶Ê¤ÎÇ®±é¡£2004Ç¯¤Ë½é¤Î³¤³°¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡É¤Ç¡¢ÍèÇ¯3·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î¤è¤¦¤ÊµÒÀÊ¤Ï¹â¤µÌó20¥á¡¼¥È¥ë¡£¶Ê¤¬¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÍè¤¿»þ¤«¤é20Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ç÷ÎÏ¤ËÂ©¤ò¤Î¤ó¤ÀÀéÍÕÎÃÊ¿¡Ê41¡Ë¤Ï¡Ö¥À¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ï¥¤¥Þ¡¼(¡á³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤«)¡×¤È¸½ÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È´¶Ã²¡£µÌ·ÄÂÀ¡Ê39¡Ë¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢´¿À¼¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÎÏ¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£
¡¡12²óÌÜ¤ÎÂæËÌ¸ø±é¡£00Ç¯Âå¤ËÂæÏÑ¤ÎÌ±ÊüÂç¼êTVBS¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Íµ¤ÇúÈ¯¡£06Ç¯¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È4ºîÏ¢Â³¼ó°Ì¤Ëµ±¤¡¢³¤³°³èÆ°¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡40Âå¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¾ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£ÉñÂæ¤ò2ÃÊ¤Ë¤·¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ë»È¤¤²¿ÅÙ¤â±ýÉü¤¹¤ë¤¬¡¢Èè¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«Éð´ï¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖWho¡Çs¡¡the¡¡Liar¡×¤Ê¤ÉÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ë25¶Ê¤òÈäÏª¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä°Ê³°¤ÏÁ´¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÄÌÌõ¤Ê¤·¤ÇÍý²ò¡£2¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Èºø³Ð¤¹¤ë¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¡£
¡¡3¥«·î¸å¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç±©¤Ð¤¿¤±¤¿¡×¤ÈµÌ¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï2¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢µÌ¤Î12·î16Æü¡¢ÀéÍÕ¤Î11·î18Æü¤ò¶¦¤Ë½Ë¤¦¡ÖRK¡¡HBD¡×¤Î¿ÍÊ¸»ú¤È¥±¡¼¥¤¬¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡£µÌ¤Ï¡ÖÉ¬¤º¥é¥¤¥Ö¤ÇÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¡£Í¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤¿À¼±ç¤È´¶¼Õ¤ò¶»¤ËÀáÌÜ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ê¹â¸¶¡¡½ÓÂÀ¡Ë
¡¡¢ã¡Ö¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¡Ö½éÎø¤Ç±¿Ì¿¤Î¿Í¡×¢ä12²óÌÜ¤Î¸ø±é¤òÁ°¤Ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ï³«±é4»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤«¤é²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¡£½é¸ø±é¤«¤éÁ´12²ó¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦38ºÐ¤Î½÷À¤Ï¡Ö2¿Í¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£ÂæÃæ¤«¤éË¬¤ì¤¿¸øÌ³°÷¤Î½÷À¡Ê33¡Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë»Ñ¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¡£¡Ö½éÎø¤Ç±¿Ì¿¤Î¿Í¡£²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤â¥é¥¤¥Ö¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Âè°ìÀþ¤Ç¤Î³èÌö·ÑÂ³¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£