à½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥óá£±Ç¯À¸¡¦¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¥Î¥ó¥¹¥¿°æ¾å¤Ï¼õ¾Þ¼Ô¤Ë½õ¸À¡ÖÁ´ÉôÌµ»ë¤»¤§¡ª¡×¡¡
¡¡ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó£²£°£²£µ¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»£±Ç¯À¸¡¦¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¡Ê£±£¶¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢£··î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»£±Ç¯À¸¤ò·è¤á¤ë¡Ö¹â°ì¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥¢¥é¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡Ö½é»²²Ã¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¼õ¾Þ¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿´¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§Ã£¤È¤«¤ß¤ó¤Ê¤¬Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ö»ä¤ò¸«¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤Î°æ¾åÍµ²ð¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤«¤é»Å»ö¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¹â¹»À¸³è¤À¤±¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ø¤ó¤«¤é¡£»Å»ö¤âÂç»ö¤ä¤±¤É¡¢¹â¹»À¸³è¼«ÂÎ¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¼õ¾Þ¼Ô¤é¤Ë¡Ö£Ó£Î£Ó¤Ç¿´¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´ÉôÌµ»ë¤»¤§¡ª¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢¼«¿È¤âÆ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡Ö£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡×¤ÎÁýÅÄºÌÇµ¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¡¢°æ¾å¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖÌ´¤È¤«ÌÜÉ¸¤È¤«¡¢¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£