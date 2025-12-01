£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÇ¯Æâ¤Ç½ªÎ»¤À¤¬¡Ä¡¡²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡×ÇÑ¶È¤Ï±ÛÇ¯¤«
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤È£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£±·î£³£°Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡×¤âÍèÇ¯¡¢´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤È¡¢¾ëÅçÌÐ¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë£Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö£³£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£´Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤â·Ð¸³¤·¤¿¡££²£°£²£°Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤ÏºòÇ¯£´·î¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤¿¤À¡¢¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿ÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Ïº£Ç¯£¶·î¤Ë²ò»¶¤·¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤ÏÍâ£··î¤ËÇÑ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤Ë¤Ï´ØÏ¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¼Ò¤¬¤¢¤ë¡££Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¼Ò¤ÏÊ¡Åç¡¦À¾¶¿Â¼¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÜÀß¡Ö£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤À¤¬¡¢¹ñÊ¬¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¤â£··î¡¢ÊÄ±à¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤ÎÌäÂê¤ÇÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¸ÖÅÄÍ¥ÊÛ¸î»Î¤Ï£±£±·î¤Î½µ´©½÷À£Ð£Ò£É£Í£Å¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤ÎÇÑ¶È¼êÂ³¤¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¼Ò¤ÎÀ¶»»¤¬´°Î»¤·¤¿¸å¤Ë£Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë£Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤ÎÊÄº¿¼êÂ³¤¤è¤ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¼Ò¤ÎÊÄº¿¼êÂ³¤¤¬Àè¹Ô¡££Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤ÉÀ¶»»Ã´Åö¼Ô¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î»ñ»ºÀ°Íý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦À¶»»¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶»»¼êÂ³¤¤Ë¤Ï¿ô¤«·îÃ±°Ì¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¡£¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤Î»ØÅ¦ÄÌ¤ê¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¡½£Â£Á¼Ò¤ÎÀ¶»»¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿¸å¤Ë£Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤ÎÊÄº¿¤Ï±ÛÇ¯¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï£±£±·î£²£¶Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢°úÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³èÆ°µÙ»ß¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¡Ê°úÂà¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÊ¬¤¬³èÆ°ºÆ³«¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï£Ô£Ï£Ë£É£Ï¼Ò¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¿·»öÌ³½ê¤ÎÀßÎ©¤Ê¤ÉÍç°ì´Ó¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤¨¤½¤¦¤À¡£