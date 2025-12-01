◇アマチュアボクシング全日本選手権（2025年11月30日 東京・ひがしんアリーナ）

アマチュアボクシング全日本選手権決勝が行われ、男子ウエルター級では「井上尚弥の再来」とも呼ばれる藤木勇我（17＝大阪・興国高3年）が祝聖哉（大橋）に5―0フルマーク判定勝ち。17年にバンタム級を制した現WBA世界スーパーフェザー級3位の堤駿斗（志成）以来の高校生Vを達成し、来年のプロ転向を宣言した。

決勝の舞台でも“怪物”藤木は別格だった。得意の左ジャブでペースを掌握し、上下に攻撃を散らしてフルマーク判定勝ち。現役高校生ながら初出場で頂点に立ち「ホッとしたのが一番。憧れの井上尚弥選手が高校生で獲った偉業に並べてうれしい」と笑顔。神奈川・相模原青陵高時代の11年にライトフライ級を制した井上はこの日、自身のX（旧ツイッター）で「やっぱり強い！！要チェックだ」と新鋭の出現を歓迎した。

49戦全勝（33RSC）、9冠で、無敗でのアマ卒業。来春の高校卒業後のプロ入りが確実だ。フェザー級を主戦場とする見込みで「尚弥さんを“超える”なんてことは言えないが、目指してるのはみんなそこ。とりあえずの目標は世界王者になること」と力強く宣言した。