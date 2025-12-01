ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が「現代の偉大なボクサー５人」に選出された。

専門メディア「ＢＩＧＦＩＧＨＴ ＷＥＥＫＬＥＮＤ」は「現代ボクシングはルネサンス期を迎えている。卓越したスキルとショーマンシップ、戦略的なブランディング、そしてデジタル時代の影響力を融合させた新世代のファイターにとって形づくられている」とし、井上とともに４階級制覇王者のサウル・アルバレス（メキシコ）、世界ヘビー級３団体統一王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）、元世界ヘビ級王者タイソン・フューリー（英国）、世界５階級制覇王者テレンス・クロフォード（米国）の名前を挙げた。

同メディアは井上について「日本の怪物」と紹介し「軽量級ファイターが世界的な人気を獲得できないという概念を覆した。モンスターの異名を持つ井上は、その体格からは想像もできないほどの圧倒的なノックアウトパワーと卓越したテクニックを併せ持つ」と記した上で「マニー・パッキャオ（フィリピン）のような、往年の名選手をほうふつとさせる精密なファイトを披露してきた。文化を超えて人々を熱狂させる才能は、熱心なファンの間でもっとも尊敬される存在となっている」と伝えていた。

井上は１２月２７日にサウジアラビア・リヤドでアラン・ピカソ（メキシコ）と対戦するが、トップ５に選出されたように、再び世界中を驚かせる戦いを見せてくれるはずだ。