¡Úµð¿Í¡Û´Ý²Â¹À¡¡µåÃÄ¤Î³°ÌîÊä¶¯¤Ë´íµ¡´¶¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¡¡»Ä¤ëà£±ÏÈá¤Î¸°°®¤ë¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¡×
¡¡¥ä¥ó¥°£Ç¤ÎÂæÆ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£µð¿Í¤Î³°Ìî¿Ø¤¬·ã¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ìÊý¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È¶¨µÄ¤ÎËö¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤·¤¿¡£
¡¡´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï£±£±·î£³£°Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¸³èº¤µçÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¿©»ö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö´Ý¥á¥·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Ãæ¹âÀ¸¸þ¤¤Î»ÜÀß¤òË¬Ìä¡£¾¾ËÜ¹ä¤ÎÆþÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â°ÊÁ°¡¢Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë³°Ìî¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£º£¤¤¤ë³°Ìî¼ê¤¬¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤³¤Î¥ª¥Õ¤ä¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾õ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂÇÇË¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Êä¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£¥ª¥³¥¨¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½¾õ¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÍèµ¨£±£¹Ç¯ÌÜ¤Î´Ý¤È¿·ÀïÎÏ¤Î¾¾ËÜ¹ä¤Î£²¿Í¡££²£°£²£²Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀõÌî¤äº´¡¹ÌÚ¡¢¼ãÎÓ¡¢º£µ¨¤Ï³°Ìî¤â·Ð¸³¤·¤¿Ãæ»³¤é¤¬»Ä¤ë£±ÏÈ¤òÁè¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì·³¤Ç¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤Ï¡ØÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È°ì·³¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é°ì·³¤Ë¤º¤Ã¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¡Ö¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç»È¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é°ì·³¤Ë¤º¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤È¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³°Ìî¼ê¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥ª¥³¥¨¤ÏÂÇµå¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤È¤«¤¬ÆÃ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¼ã¼ê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÉ¾²Á¤Ï´Ý¤Î¼¡ÅÀ¤¬¥ª¥³¥¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ã¯¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤«¡£¼«¼ç¥È¥ì´ü´Ö¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬Íèµ¨¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤½¤¦¤À¡£
