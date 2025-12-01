俳優の高橋光臣(43）が、30日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。“パパ友”ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）と女優の北川景子（39）夫妻について語った。

高橋とDAIGOは2017年に日本テレビ系ドラマ「ブラックリベンジ」で共演したのをきっかけに仲良くなり、今では家族ぐるみの付き合いをしている。

家族で東京ディズニーランドに行くことも多いと明かし「ディズニーでは滅茶苦茶目立ちますね」と語った。

「景子さんはどちらかというと、オーラの出し引きが上手。DAIGOさんは出っ放しなんです」と明かした。そのため「歩いていると、女子高生とかが“ミッキーいる！”“チップ＆デールだ！”“あっDAIGOいるDAIGO、DAIGO”」と状況を説明。

また、北川とDAIGO夫妻について「DAIGOさんは子供がやれることをやったらいいよって感じ、景子さんは言うべきところは言わなきゃいけないという。本当、アメとムチじゃないですけど、景子さんの方が子供から凄い怖いと思われているのかもしれないですけど。家の中では結構強めじゃないですかね、家の中では外より厳しいんじゃないですかね」と明かした。