日本が主導している環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）の存在感が高まっている。

トランプ関税で自由貿易体制が危機に瀕（ひん）する中、枠組みの重要性が再認識されているのだろう。

加盟国を増やし、自由貿易を守る防波堤としていきたい。

日本や豪州、英国、ベトナム、メキシコなど１２か国が加盟するＴＰＰの閣僚級会合が豪州で開かれた。現在、中米コスタリカと加盟交渉中だが、新たに南米ウルグアイとの交渉開始も決定した。

ＴＰＰは、太平洋を囲む国々が貿易や投資の自由化を進める経済連携協定で、２０１８年に発効した。関税の撤廃率は１００％近くと、高い自由化水準を実現している。２４年には英国が加入して、欧州にも地域を広げた。

中南米の両国は自由貿易と民主主義を重んじる。コスタリカはバナナやコーヒーなどの農産物、ウルグアイは畜産が盛んだ。加盟すれば、ＴＰＰは自由貿易のモデルとして一段と重みを増そう。

ＴＰＰは、米国の離脱後、日本が中核となり、国内総生産（ＧＤＰ）で世界の約１５％を占める巨大な自由貿易圏へと発展させた。日本が、加盟国をさらに拡大するために果たすべき役割は大きい。

インドネシア、フィリピンという東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の主要国に加え、中東のアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）も加盟を申請済みだ。課題を丁寧に話し合い、参加を後押ししてほしい。

閣僚会合では、欧州連合（ＥＵ）やＡＳＥＡＮとの対話の機会が初めて設けられ、自由貿易の重要性を確認した。協議を定例化し、連携を深めていくことが大切だ。

アジアから欧州に及ぶ自由貿易の輪が広がれば、トランプ米大統領も、身勝手な振る舞いを続けるのは難しくなるのではないか。

一方、ＴＰＰ閣僚会合後の共同声明では、他国への圧力として貿易制限を用いる「経済的威圧」への懸念を再確認した。

中国は、精錬で９割、生産で７割のシェア（占有率）を持つレアアース（希土類）を武器に、経済的威圧を繰り返している。台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡っては、日本産水産物の輸入を事実上停止した。

経済的威圧はルールを重んじる自由貿易とは対極にあるもので、中国の行動は容認できない。

中国は２１年秋にＴＰＰへの加盟を申請したが、交渉は進んでいない。貿易で圧力をかける姿勢を改めない限り、ＴＰＰへの加盟は困難と言わざるを得ない。