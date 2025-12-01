日本経済の成長には新興企業の育成が不可欠だが、その流れに水を差す不正が発覚した。

再発を防ぐためには、チェック機能の強化が必要だ。

売り上げを水増しして決算を粉飾したとして、東京地検は、東証グロース市場に上場していたＡＩ（人工知能）サービス会社「オルツ」の元社長ら４人を金融商品取引法違反で起訴した。

２０２２〜２４年の売上高計１２８億円のうち、８割を超える１１１億円が粉飾だったとみられている。昨年１０月に上場したが、今年８月に上場廃止となった。

売り上げの大半が虚偽だとすれば、呆（あき）れるほかない。株式市場や投資家への重大な背信行為だ。

オルツは元社長が１４年に設立し、最先端のＡＩ技術を生かした事業で注目された。１８年には経済産業省から「世界で戦える潜在力を持つ」と評され、支援の対象に選ばれたことがある。

新興企業の育成や支援を掲げる国の成長戦略に沿った措置だったが、今回の不正は他の新興企業の発展にも影響しかねない。

不正のきっかけは、２０年に自社開発したＡＩによる議事録作成サービスを売り出したことだ。新規上場に向けて業績を伸ばそうとしたが、需要は低迷した。

そこで思いついたのが「循環取引」だったという。広告会社に支払った架空の広告宣伝費を、外部の会社を通じてＡＩ議事録の利用料として自社に還流させ、見かけ上の売り上げを膨らませた。

背景には、上場を急ぐ元社長らの焦りがあったのではないか。新興企業では、成長を重視するあまり、法令順守の意識が希薄になり、経営者のモラルが置き去りにされる状況も見受けられる。

監査法人は２２年、循環取引を疑い、オルツとの契約を打ち切った。不審点は後任の監査法人に伝えられたが、オルツの虚偽説明を受け入れ、不正を防げなかった。上場審査を担う東京証券取引所や証券会社も不正を見抜けなかった。

今回の事件は、オルツの元社員が不正を外部に告発したことを契機に発覚したとされる。

チェック機能の強化は、重要な課題である。ただ、上場審査の過度な厳格化は、新興企業の資金調達に支障をきたしかねない。

新興企業の成長を促しつつ、経営の健全性をどう担保するのか。今回の事件で、なぜ不正を見抜けなかったのかを検証し、今後に生かすことが大切だ。言うまでもなく、新興企業の経営陣は、自らを厳しく律しなければならない。