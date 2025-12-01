¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬¼¹Ç°Áö¤ÇàÃª¥Ü¥¿á10°ÌÆþ¾Þ¡¡¡Öµî½¢¤ä¤¤¤«¤Ë¡×¤¤¤è¤¤¤èÇ÷¤ëÍèµ¨·ÀÌó¤ÎÈ¯É½
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²·î£±Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤Ç¡¢£±£µÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é£±£°°Ì¤Ë¾å¤²¤ÆÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ£±£µÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤Ç½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆþ¾Þ·÷Æâ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î£±£±°Ì¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢ºÇ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ÆËü»öµÙ¤¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê£²¼þ¤Ç¾å°Ì¤Ë¤¤¤¿»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤¬¥Þ¥·¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ÆµÞ¼ºÂ®¡£Ãª¥Ü¥¿¤Ç£±£°°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Î¼¹Ç°¤¬¼Â¤Ã¤¿Æþ¾Þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö³ÑÅÄ¤µ¤óÃª¥Ü¥¿¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ö¤ª¤Ã¤È¤Þ¤µ¤«¤Î³ÑÅÄÃª¥Ü¥¿£±£°°Ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤ÎÍèµ¨·ÀÌó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬È¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤µ¤Æ³ÑÅÄ¤Îº£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤±¤ÉÌäÂê¤Ï¤³¤³¤«¤é¤è¤Í¡¡³ÑÅÄ¤¯¤ó¤Îµî½¢¤ä¤¤¤«¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤â¡£³ÑÅÄ¤Îµî½¢¤¬¤¤¤è¤¤¤è·èÃå¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£