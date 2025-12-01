40・50代が履きたい「楽ちんブーツ」→【SHOO・LA・RUE】に売ってた、、！

ストレスなく、冬のおしゃれを楽しみたい。そんなミドル世代におすすめしたいのが、【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】の「楽ちんブーツ」。脱ぎ履きが楽にできるニットブーツや、あたたかさに期待できるキルティングブーツなど。見た目も機能性も備わった優秀アイテムが勢揃い。今シーズンの1軍ブーツに出会えるかも……！

全10色から選べる！ すっぽり楽に履けるニットブーツ

【SHOO・LA・RUE】「すっぽりラクラク はきぐちニットブーツ」\4,989（税込）

履き口に使用した、伸縮性のあるリブニット素材が可愛いポイントの一足。スニーカー感覚で脱ぎ履きできるブーツは、楽ちんおしゃれを楽しみたいミドル世代にうってつけ。公式サイトによると、「撥水・撥油・防汚」の甲材本体と「滑りにくいアウトソール」を使用しているため、天気が悪い日も安心してお出かけできそうです。全10色とカラバリも豊富。

履き心地最高かも！ オンオフ使えそうなスエードブーツ

【SHOO・LA・RUE】「ストレッチローヒール」\4,989（税込）

トレンドのスエード調素材を使用。内側は起毛素材を使用した、あったかおしゃれを楽しめるブーツ。3cmヒールのすっきりとしたフォルムが洗練された印象を与え、きれいめコーデや通勤コーデにも活躍しそう。「足に優しくフィットする伸縮性のあるストレッチ素材」や「ふかふかクッション」（公式ECサイトより）で、履き心地の良さも期待できます。

レジャーシーンにも活躍しそうな最旬ムートンブーツ

【SHOO・LA・RUE】「曲がるフェイクムートンブーツ」\4,489（税込）

表側には微起毛感のあるスエード調素材、内側にはふわふわの起毛素材を使用。ボリュームのある厚底もアクセントになり、シンプルながら存在感が光る1足です。公式ECサイトで「屈曲性が高く、より自然に足の歩行をサポート」と紹介されているように、歩きやすそうなのも嬉しいポイント。冬のレジャーシーンにも重宝しそうです。

寒い日の相棒にしたい！ ぽかぽかキルティングブーツ

【SHOO・LA・RUE】「あったかキルティングブーツ」\6,989（税込）

中敷きに「生地の表面温度を上昇させる作用」（公式ECサイトより）のある素材を使用。「快適な履き心地を実現」できるというブーツは、寒さ対策しながら楽にブーツコーデを楽しみたいミドル世代にぴったり。キルティングやバイカラー配色がおしゃれ見えもサポート。撥水加工を施した防水仕様なので、雨や雪の日にも重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像はSHOO・LA・RUE出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i