巨人・丸佳浩外野手（３６）が３０日、外野のレギュラー争いを勝ち抜く覚悟を示した。外野の定位置は白紙状態で、日本ハムからＦＡで松本剛外野手（３２）が加入するなど激化している。生活困窮世帯の子供たちに食事支援する「丸メシプロジェクト」の一環で、都内の施設を訪問した丸は今季「公式戦の安打数＋四死球数の合計数×１万円」＝１２７万円を寄付したが「もっと打たなきゃだめ」と成績向上へ決意新た。残り７１本に迫る通算２０００安打を通過点とし、リーグ優勝＆日本一奪還を目指す。

奮い立つものがあった。都内の施設で中高生らと交流した丸は来季への思いを強くしていた。中山、佐々木ら若手がシーズン後半アピール合戦に負けないに存在感を示し、今オフにＦＡで外野手の松本が加入。レギュラー争いはさらにし烈になるが、負けるつもりはない。他の選手からの突き上げを「すごくいいこと」と歓迎しながら、勝ち抜く決意をにじませた。

「一人一人アピールポイントや売りは違うと思うので、出していければいい。僕も当然していく。まずはアピール合戦に負けないように。切磋琢磨（せっさたくま）していければ」

１８年目の今季は、開幕直前の「右大たい二頭筋筋損傷」のため大きく出遅れた。最終的に９０試合に出場して打率２割６分７厘、６本塁打、２６打点。「反省しきりのシーズンだった」。現状レギュラーは白紙状態で、もう一度アピールする立場であると認識。「当然そう（アピールする）。グラウンドに出たら今までの実績とかは関係ない。チームが勝つために現状で一番いい選手がスタメンに出続けるべき」と語気を強める。

定位置を確保することは、２１年から行う社会貢献活動の寄付金にもつながる。今季は８７安打＋４０四死球で１２７万円を、様々な環境で育った１０代を支援する認定ＮＰＯ法人カタリバに贈った。「（１２７は）しょぼい。非常にしょぼい。情けない」。成績を残せば残すほど、子どもたちを支援できる。来季の目標数字については胸の内にしまったが、「もっと打たないとダメ」と成績向上を誓った。

レギュラーとして試合に出続ければ、早期の大台到達が見えてくる。通算２０００安打まで残り７１本。「個人の記録はそれほど意識してないとはいえ、早く達成することがチームへの貢献になる。理想としてばーっと打ち続けて、気がついたら２０００本いったな、さあ次はリーグ優勝という感じでいけたら」。残り３８試合の通算２０００試合出場、同１１本の通算３００本塁打、同５６打点の通算１０００打点。節目の記録を通過点にして、リーグＶへと導く覚悟だ。

この日は施設で食事などをともにして交流。施設訪問前にはＧ球場でバットを振り込んだ。「やっぱり日本一になりたい。まだ一度も達成できてないですし、年数を重ねていけば、重ねていくほど日本一になりたい思いは増している」と悲願への思いを熱く語った。１９年目の来季。百戦錬磨の背番号８が中心選手としてチームを頂へ連れていく。（宮内 孝太）

◆今オフの巨人の補強 先発候補で前日本ハムの左腕・北浦を支配下で、前ソフトバンクの右腕・板東を育成で獲得。前レイズの長身右腕フォレスト・ウィットリー投手の調査も進め、メジャー復帰を視野に入れてソフトバンクから自由契約となることが明らかになった有原の動向も注視している。野手では外野手の松本を日本ハムからＦＡで獲得。阿部監督はさらなる外国人補強を示唆している。