◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節 東京Ｖ０―１鹿島（３０日・味スタ）

鹿島は東京Ｖを１―０で下し、９季ぶり９度目のリーグ制覇に王手をかけた。後半２９分に途中出場のＭＦ松村優太が決勝点を挙げた。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【６・０】厳しい前半だったが「０―０なら選手交代で勝てる」という成功体験が勝ち点３に近づける。あと１つ

ＧＫ早川友基【７・０】あのシュートをキャッチされては、蹴った側もお手上げだろう。駆け引きの勝利。あれがなければ勝ち点ゼロもあり得た

ＤＦ濃野公人【６・５】攻撃で見せ場は限られ、警告も１枚受けたが、守備対応では素晴らしいパフォーマンスを続けた

ＤＦ植田直通【６・０】９０分の多くがヴェルディペースだった中、決定機という決定機を作らせず

ＤＦキムテヒョン【６・０】守備対応にバタバタする場面もありつつ、ここぞの場面で防ぐ強さも発揮

ＤＦ小川諒也【６・０】早川の超人セーブは、ド根性スライディングでゴール右側のコースを切っていたからこそ。鹿島らしい選手になってきた

ＭＦ三竿健斗【５・５】守備強度では威力発揮も、特に前半は攻撃のスイッチを入れたい場面でミスが散見

ＭＦ知念慶【５・５】要所で唯一無二の個性は出したが、中盤の勝負はヴェルディに完敗

ＭＦエウベル【５・０】ジャブを打ち続けることで松村にバトンは渡した。しかし強烈なストレート１発もどこかで見せたいし、守備で穴を開けてしまっては採算が合わない

ＦＷ鈴木優磨【５・０】右サイドでの先発となったが、思うようにボールに触れず沈黙。シュートも打てず

ＦＷ田川亨介【６・０】特に前半は配球されるボールが単調だったものの、脚力生かして必死にプレー

ＦＷレオセアラ【６・０】シュート５本は空砲となったが、松村の決勝点はそのシュートから。シーズン２０点目は、最終節に温存ということで

ＭＦ松村優太【７・０】後半９分ＩＮ。松村はまだか、松村はまだかと期待させ、ＩＮで流れを変えてゴールまで奪った。まさに切り札、まさにジョーカー。ＭＯＭ

ＭＦ荒木遼太郎【６・５】後半２７分ＩＮ。メッセージ付きの絶妙スルーパスで得点を演出。迫力十分のプレスも含め、役者が違うなと思わせるパフォーマンス

ＭＦ舩橋佑【６・０】後半２７分ＩＮ。投入まもなく先制したことで、１―０相当のディフェンシブな役割も求められたが、順応

ＭＦ樋口雄太【―】後半４６分ＩＮ。けがから約２か月ぶり復帰

ＤＦ津久井佳祐【―】後半４６分ＩＮ。出場時間の割に忙しく、密度高くクローザー役を全うした

御厨貴文主審【５・０】「流し傾向」だったのか「厳しく取る日」だったのか「中間」だったのか。基準不明でそれすらわからないというのが１番まずい

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）