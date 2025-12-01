◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

３位から出て６５と伸ばしたプロ７年目の大岩龍一（２７）＝フリー＝が、通算２１アンダーで並んだ砂川公佑（２７）＝オークラ輸送機＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制し、ツアー初優勝を決めた。３人に絞られた賞金王争いの一人に名を連ね、３年ぶり３度目出場を決めた最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップ（４〜７日、東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）で連勝し、大まくりの逆転キングを狙う。今季の初優勝者は１１人となり、ツアー史上最多を更新した。

短いウィニングパットを沈めると、大岩の目からとめどなく涙があふれた。ＰＯの２ホール目でバーディーを奪い、勝負を決した。「長かった。もう勝てないんじゃないかと思うこともあった。今日もプレー中にそういう気持ちになった。なんとかいいゴルフをしようと心がけて、最後まで貫けた」。プロとしてのツアーデビューから７年目。ついに１勝を手にした。

今季２位が２度。味わってきた悔しさを、土壇場での強さに変えた。砂川に１打差で迎えた正規の最終１８番パー５。３メートルのバーディーパットをねじ込み並んだ。ＰＯに向かう途中も冷静だった。「カートでの移動が、とても涼しくて落ち着いた」。３月に首都高速で追突事故に遭い背中を痛め、夏には逆流性胃腸炎に。苦しんだシーズンを全力で駆けた。

２０２３年のカシオワールドオープンで予選落ちし、シードを喪失した。あれから２年、味わったのは失意ではなく勝利の喜びだった。「２年前はけがやショットのイップスや、いろんなことが重なった最悪の年。忘れることはないけど、ここで初優勝ができた。最高の思い出も最悪の思い出も、この高知にある」とかみしめた。

ツアー３１勝の片山晋呉を指導したことで知られる谷将貴コーチに、高校１年から師事する。最初の１、２年はラウンドも禁止。ハーフショットなどでひたすら基礎を固めた。コンパクトなスイングから放たれる精度の高いショットは鍛錬のたまものだ。「自分にゴルフを一から教えてくれた人。ここまで来られたのは全て谷さんのおかげ」。恩師の話題になると涙は止まらなくなった。

３年ぶりに王者の中の王者を決める、日本シリーズＪＴカップ出場を決めた。過去２度は賞金ランクの資格で出場したが、今回は勝者として臨む。賞金王への可能性も残した。金子駆大（こうた）、蝉川泰果との３人による争いに加わったことを知ると「え、３人しかいないの？ なんだかうれしい」と笑顔になった。

優勝が最低条件で、トップの金子が７人までの２位、３人までの３位なら届かない。「駆大は、ここまで確実に賞金を積み重ねて２勝している。彼ありきでしか賞金王にはなれないけど、僕も優勝を目指す」。勢いとともに乗り込む東京よみうりで、大逆転での戴冠を狙う。（高木 恵）

◆最終戦での逆転賞金王 日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）によると、１９９９年のＪＧＴＯ発足後では３例のみ。

▽００年の片山晋呉 ファンケル・オープンｉｎ沖縄で優勝し、賞金ランク２位から７７１万３２５３円差をひっくり返す

▽１７年の宮里優作 日本シリーズＪＴカップを制し、賞金ランク２位から１７１７万７８３１円差を逆転した

▽２４年の金谷拓実 日本シリーズＪＴカップで３位に入り、２８８万９６５７円差の賞金ランク２位からひっくり返した

◆大岩 龍一（おおいわ・りゅういち）１９９７年１２月１７日、東京・板橋区生まれ。２７歳。父・鉄生さんの影響で８歳で競技を始め、中学１年時に練習環境を求めて千葉に移った。東京・堀越高から日大に進学。２年で中退し、１８年１０月にプロ転向。１９年にツアーデビュー。同学年にともに日本オープン覇者の岩崎亜久竜、片岡尚之。昨季の賞金ランキングは１７５６万９５５２円で４９位。１８２センチ、９２キロ。